Los diez restaurantes a los que el crítico de ABC volvería siempre

Can Sunyer, 48. Gerona. www.cellercanroca.com

En El Celler de Can Roca se ejecuta cada día una auténtica sinfonía gastronómica. Como escenario un local que alberga una impresionante cocina de más de 200 metros cuadrados; una monumental bodega, que guarda una de las mejores colecciones de vinos imaginables; y un comedor triangular, moderno, amplio y acogedor. La sinfonía la interpretan tres solistas que se complementan a la perfección: Josep, maestro del vino y de la dirección de la sala; Joan, cocinero dotado de tanta técnica como capacidad creativa; y Jordi, enorme repostero . Con ellos una afinada orquesta de 24 personas en cocina y 12 en sala. Todo está al máximo nivel.

Pocas veces un restaurante hace honor a su nombre. Pero en esta casa se disfruta de lo lindo. Todo de la mano de tres de los mejores cocineros que tuvo El Bulli: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas . Siempre desde el máximo respeto por el producto, los tres demuestran cada día que se puede ser creativo, que se pueden desarrollar nuevas técnicas, nuevos conceptos, sin olvidarse de la materia prima. De la más lujosa y de la más humilde. Disfrutar no es El Bulli ni pretende serlo. Pero cuando uno se sienta en una de sus mesas descubre esas sensaciones que tenía cada año en la obligada peregrinación a Cala Montjoi, vuelve a recuperar la capacidad de sorpresa.

Aponiente

Ángel León, en la cocina de Aponiente

No es casualidad que a Ángel León, uno de los más brillantes cocineros españoles, se le conozca como «el chef del mar». Con sus merecidas dos estrellas Michelin, Aponiente ocupa un espectacular emplazamiento, un molino de mareas situado a la orilla misma del mar. La de León es cocina marina en estado puro. Y diferente a todas. Un menú que únicamente incluye pescados, algunos de ellos poco habituales, los llamados «de descarte». Por no hablar del placton marino, con el que lleva años trabajando con excelentes resultados. Cocina marinera de vanguardia que no olvida nunca el recetario tradicional gaditano con el que se crio el cocinero.

Francisco Cossí Ochoa, s/n. El Puerto de Santa María, Cádiz. www.aponiente.com