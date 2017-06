Camino hacia Cala Llentrisca - TURISMO DE IBIZA

No hace mucho, The Guardian calificaba este lugar como la «joya escondida» más famosa de la isla. Puede parecer una contradicción, pero algo de eso hay. Mucha gente habla de Cala Llentrisca, pero no suele haber muchos bañistas en este rincón de la costa suroeste. Entre otras cosas, porque no resulta sencillo encontrarla. Se llega a pie (unos 700 metros) desde el punto donde termina la carretera asfaltada en la Urbanización Los Parques de Es Cubells. Es un camino que se dirige hacia el oeste por la cima del acantilado antes de descender a la playa. Allí no hay ningún tipo de servicio, por lo que conviene llevar bebida y algo de comida. Es un lugar magnífico para la observación de fondos marinos, aunque quizá no sea perfecto (piedras, posidonia) si lo que buscas en solo un baño.