Diez de las calas y playas más hermosas de la Costa Brava

Esta playa, vecina a Lloret de Mar, es, junto con la de Santa Cristina, una excelente opción para visitar, incluso en verano, pues la dificultad que hay para acceder a ellas, aunque no es demasiado complicada, desde el parking, hace que algunas personas prefieran no ir. No significa que esté vacía, no hay playa vacía en verano en la Costa Brava, ni siquiera las que se puede llegar solo en barco. Eso sí, dentro de las que tienen servicios (aquí hay socorrista, un bar, servicios y duchas), estas dos son una buena elección, pues siempre hay lugar para la toalla y el agua está siempre cristalina. Es una buena playa para ir con niños, por sus aguas tranquilas. En la Boadella hay una sección nudista.