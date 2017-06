Los españoles son cada día más independientes y a la hora de tomarse unos días de descanso ya no importa tener pareja, familia o amigos con los que organizar unos días de vacaciones. Cada día son más los que se preguntan «¿y por qué no me voy yo solo?» y es que las cifras hablan por sí mismas y muestran que el sector de los viajes en solitario han experimentado una expansión de popularidad en los últimos años que, según vaticinan los expertos del sector, seguirá desarrollándose.

Este aumento en la tendencia ha fomentado la aparición de nuevos negocios cada vez más segmentados y adaptados a las nuevas demandas de los clientes. Es el caso de Yporquénosolo, una agencia con más de 14 años de presencia en el mercado que se consolidó como la primera en España en especializarse en una tipología innovadora dentro del sector de los viajes individuales.

«La situación sentimental de cada viajero ni es importante para nosotros ni para nuestros clientes»

Santiago Rey, fundador de Yporquénosolo explica que al igual que hay cientos de formas distintas de viajar, también hay muchas maneras de hacerlo en solitario, los viajes en solitario no son únicamente para solteros. «Se tiende a pensar que los viajes individuales son una alternativa válida únicamente para solteros que buscan pareja, pero esta creencia no es real: hay muchas otras opciones». Lo que ofrece la agencia no es un viaje single al uso, sino una fórmula que permite al viajero escoger el tipo de vacaciones más adaptado a sus peticiones con solo una condición: acudir sin acompañante.

«Con nosotros viajan personas de perfiles muy diversos. Damos servicios a solteros y casados, y a gente de diferentes rangos de edad», explica el fundador. Así pues, la situación sentimental de cada viajero «ni es importante para nosotros ni para nuestros clientes», añade, puntualizando que «el verdadero foco de atracción es el destino».

Un grupo donde nadie se conoce

Otro de los aditivos de la experiencia viene dado por la emoción que produce iniciar la aventura sin conocer a los compañeros de viaje. «Simplemente creemos que la experiencia es mucho más interesante si la compartimos con personas que no conocemos de nada; si añadimos a nuestras vacaciones la emoción de no saber de antemano la identidad del resto de los compañeros de viaje. Es una fórmula que suele funcionar bastante bien», añade Santiago Rey. Los grupos, que suelen contar con una media de ocho personas, se forman por riguroso orden de reserva, porque desde Yporquénosolo piensan que un grupo diferenciado resulta mucho más enriquecedor.

Lo importante es hacer turismo

Desde una ruta por la Patagonia argentina hasta seductores destinos africanos como Senegal, el viajero podrá escoger entre el abanico de ofertas de viaje que desea hacer, siendo Honduras o Indonesia algunos de los destinos más demandados en la última temporada. Uno de los objetivos que se propone esta compañía es conseguir que el viajero realice una inmersión completa en la cultura del país que visita. Para ello, trabajan siempre con guías autóctonos, en su afán de mostrar al viajero también aquellos lugares y experiencias que se alejan de las rutas turísticas más frecuentes. Esto hace que en menos de dos semanas el viajero pueda volver a casa con la sensación de haber exprimido y saboreado al máximo su experiencia en el destino escogido.