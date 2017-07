Shenzhen, la ciudad china que ha construido más rascacielos que cualquier otra en el mundo

China todavía no ha llegado a superar el récord de poseer el rascacielos más alto del mundo; ese título lo tiene Dubái, con su torre Burj Khalifa. Sin embargo, existe una ciudad china, Shenzhen, en la que se han construido en el último año más rascacielos que en cualquier otro lugar del mundo. Shenzhen ha pasado de ser una pequeña ciudad pesquera a convertirse en una potencia financiera y tecnológica en menos de 40 años.

La obsesión de China por los rascacielos se remonta a 1980, cuando su líder reformista, Deng Xiaoping, declaró que una franja de tierras agrícolas a lo largo de la frontera de Hong Kong se convertiría en la llamada Zona Económica Especial. Esto supuso un descenso en las restricciones de las empresas para operar en la economía, el mayor experimento con mercados libres desde la Revolución Comunista de 1949.

Modernos rascacielos conviven con lo antiguo en Shenzhen, China - ZIGOR ALDAMA

Ahora, la ciudad china es el hogar de enormes compañías como Tencent (responsable de la construcción de dos rascacielos) y el negocio de miles de pequeñas firmas. Shenzhen parece no mostrar signos de desaceleración. Además de una cosecha actual de 49 edificios superiores a 200 metros de altura, otros 48 rascacielos están en construcción, según datos de CTBUH, el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano.

Gu Jianping, presidente de la compañía que construyó el segundo rascacielos más alto del mundo, la Torre de Shanghái, admitió el pasado año que «el mayor desafío que enfrenta China es cómo construir menos rascacielos». Pero en lugar de señalar un descenso, la racha de Shenzhen de nuevos rascacielos puede simplemente reflejar su economía en auge. Con el PIB per cápita más alto que cualquier ciudad de peso en China, Shenzhen también está experimentando un alza en los precios del terreno.

Shenzhen cuenta con 101 edificios construidos de más de 150 metros de altura (más 58 en construcción) y 6 de más de 300 metros (más 14 en construcción). Sólo en el último año se completaron 11 de más de 200 metros, casi el doble que en cualquier otra ciudad china (Chongqing y Guangzhou ocuparon el segundo lugar, junto a Goyang en Corea del Sur, con seis rascacielos cada uno). Incluso superó a Estados Unidos, que contó en 2016 con siete nuevos rascacielos de más de 200 metros de altura.

En el primer gráfico, se muestra el número total de edificios de más de 200 metros de altura construidos en el año 2016 en 11 países. En el segundo gráfico, se muestra el número total de edificios de más de 200 metros cuadrados completados en el año 2016 en 16 ciudades del mundo. - CTBUH

Algunos de los actuales o futuros rascacielos más increíbles de Shenzhen son:

Ping An Finance Centre

Es el cuarto edificio más alto del mundo y el primero en Shenzhen. Se encuentra entre las montañas y la frontera con Hong Kong. Tiene 599 metros de altura, fue diseñado por la firma americana KPF y la torre es propiedad de la compañía de seguros china Ping An.

Ping An Finance Centre - CTBUH

Qianhai Financial Centre

Qianhai es uno de los centros de negocios más nuevos de Shenzhen, situado en una cotizada zona del oeste de la ciudad. Actualmente está en construcción y pretende ser respetuoso con el medio ambiente. Además, el One Excellence será parte del nuevo complejo de rascacielos diseñados para albergar nuevas oficinas.

Noble Tower

Fue acabada en 2005, con 193 metros de altura. Está ubicada estratégicamente en el Distrito Central de Negocios de la ciudad. Fue diseñada como un edificio único de 40 pisos con una identidad propia.

Noble Tower - CTBUH

KK100

Era el rascacielos más alto de Shenzhen hasta la construcción del Ping An Financial Center. El KK100 tiene 442 metros de altura y se sitúa en la parte más antigua de Shenzhen. Fue diseñado por el estudio Terry Farrell and Partners. La torre alberga oficinas financieras y su diseño curvo alude a un manantial, símbolo de prosperidad en Shenzhen.