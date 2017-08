The Dark Hedges, traducido literalmente como «Setos Oscuros», es un tramo de la carretera de Bregagh, en el Condado de Antrim, cerca de Armoy (Irlanda del Norte). Es una avenida estrecha en la que las ramas de las hayas colocadas a ambos lados de la carretera se entrelazan formando un túnel de claroscuros.

Sus característicos árboles de color grisáceo fueron plantados por la familia Stuart en el siglo XVIII para impresionar a los visitantes. Este largo camino conduce a la mansión Stuart, situada en el Condado de Down, a orillas del Strangford Lough. Tras un periodo de tres años de restauración, en 2015 se empezaron a ver por primera vez estancias de la mansión a las que el público no había tenido acceso antes, como las habitaciones familiares y de huéspedes o la habitación del billar.

El paisaje, ya fantasmagórico de por sí, está relacionado con una leyenda que cuenta que el fantasma de una Dama Gris se aparece al anochecer entre las hayas y desaparece justo cuando pasa el último árbol. Para algunos, la dama es la difunta criada de una finca vecina o quizás la hija de James Stuart, mientras que para otros es un espíritu errante de un cementerio escondido. En la noche de Halloween se dice que las tumbas olvidadas se abren y la Dama Gris se une en su paseo por las almas atormentadas de los que fueron enterrados a su lado.

The Dark Hedges (Irlanda del Norte)

Este túnel de árboles se encuentra entre los más fascinantes del mundo y por ello ha sido uno de los lugares elegidos por Michael Bay, director de la saga de películas Transformers, y los creadores de la serie de Juego de Tronos, David Benioff y D. B. Weiss, para ambientar algunas de sus escenas.

Aquí están los momentos en los que este túnel aparece en la película y la serie mencionadas:

Transformers: El último caballero

Fotograma del tráiler «Transformers: The Last Knight»

Aún no se ha estrenado (en España será el próximo 4 de agosto) pero ya se ha visto que The Dark Hedges aparece brevemente en el tráiler de tres minutos de la última película de Transformers («Transformers: The Last knight»). Es un instante en el que se observa una misteriosa figura sobre un caballo que galopa a través del siniestro camino rodeado de árboles.

Para esta quinta entrega, se han buscado escenarios que sirvan para rememorar una época de caballeros y batallas medievales. Para ello, la belleza de Dark Hedges, ambienta perfectamente las aventuras y batallas de la película.

Juego de Tronos

Fotograma de la escena en la que Arya huye de Desembarco del Rey en «Juego de Tronos»

The Dark Hedges se convirtió en la Carretera Real que aparece en 2011 en la serie de HBO, Juego de Tronos. Fue en la segunda temporada, en el capítulo primero, titulado «Fire and Blood» («Fuego y sangre»). En la serie, vemos cómo Arya Stark huye de Desembarco del Rey, después de que Joffrey mandase decapitar a su padre, Ned Stark. La valiente joven se corta el pelo para hacerse pasar por un chico y es así como escapa por la Carretera Real.

Desde que el lugar se hizo famoso gracias al rodaje de Juego de Tronos, millones de turistas no han querido perderse este fantástico túnel. Sin embargo, según Woodland Trust, una organización benéfica de conservación de bosques del Reino Unido, el túnel no podrá sobrevivir en los próximos 20 años si siguen circulando tantos vehículos por él, ya que los árboles no pueden soportar el impacto del tráfico.

Además, tampoco hace falta irse tan lejos para apreciar unas vistas parecidas. En España también tenemos sitios igual o más encantadores. Concretamente, en Galicia se encuentra el «Paseo de los Olivos» en el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, en el municipio de Vedra, que fue premiado por albergar el «Mejor olivo monumental de España». Es muy similar a The Dark Hedges porque, a lo largo de un camino de tierra, se entrelazan las ramas de los olivos formando también una especie de túnel.

«Paseo de los Olivos», en el Pazo de Ribadulla (Galicia) - Ayuntamiento de Vedra

Fue en la segunda mitad del siglo XVI cuando se formaron avenidas y paseos para separar las distintas parcelas de cultivo y facilitar el acceso a las mismas. Todo el conjunto tiene una escala de trazado y está formado por más de 500 olivos. Fue la primera vez que se realizaba en Galicia esta idea tan original.