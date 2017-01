FlightStats, Inc., la empresa de información de vuelos líder en el mundo, ha hecho públicos los premios en los que se reconoce el indudable mérito de la puntualidad (Annual Airline On-Time Performance Service Awards). Los premios -que llegan a su octava edición- reconocen a las «mejores de las mejores» (the Best of the Best) aerolíneas que demuestran un alto rendimiento y cumplen su promesa de llevar a los pasajeros a sus destinos en la hora anunciada.

Este año, FlightStats ha ampliado sus premios para reconocer la mejor aerolínea mundial y la mejor red de aerolíneas en cada una de las regiones (denominan así a los vuelos que son comercializados por una aerolínea principal pero operados por una marca separada). La mayoría de las grandes aerolíneas tienen este tipo de asociaciones regionales.

En 2016 Iberia no solo ha sido la aerolínea internacional más puntual del mundo (Major Global Airline), también la aerolínea más puntual de Europa (European Major Airline) y la más puntual de Europa también como aerolínea de red contabilizando sus datos junto a los de su franquiciada Iberia Regional Air Nostrum (European Major Airline Network).

En los últimos cuatro años, Iberia ha ido mejorando su situación en el ranking de puntualidad hasta situarse en lo más alto. Fue la cuarta más puntual del mundo en 2013, tercera en 2014, segunda en 2015 y la primera en 2016.

Además, Iberia Express ha sido la aerolínea de bajo coste más puntual del mundo, puesto que ocupa por tercera vez consecutiva.

Las aerolíneas más puntuales han sido estas:

-Aerolínea internacional: Iberia.

-Aerolínea internacional de red: KLM.

-Mejor alianza internacional: oneworld.

-Aerolínea de Norteamérica: Alaska Airlines.

-Aerolínea de red de Norteamérica: Alaska Airlines.

-Aerolínea europea: Iberia.

-Aerolínea de red en Europa: Iberia.

-Aerolínea de Asia-Pacífico: JAL (Japan Airlines).

-Aerolínea de red de Asia-Pacífico: JAL.

-Aerolínea de Oriente Medio y África: Qatar Airways.

-Aerolínea de red de Oriente Medio y África: Qatar Airways.

-Aerolínea Latinoamericana: Copa Airlines, la aerolínea internacional de Panamá.

-Aerolínea Latinoamericana: Copa Airlines.

-Low-Cost: Iberia Express.