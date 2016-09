Por qué el himno de Liechtenstein es igual que el «Dios salve a la Reina»

El partido de ayer entre las selecciones de España y Liechtenstein sorprendió por la facilidad goleadora de los locales y también por el himno del pequeño país europeo. «Pero si eso es el God Save the Queen», se sorprendieron muchos espectadores en las gradas. Y lo cierto es que, en parte, tenían razón...

Partitura publicada por The Gentleman's Magazine el 15 de octubre de 1745

«God Save the Queen» («Dios salve a la reina») es una canción patriótica con un origen incierto publicada por primera vez en 1745 en The Gentleman's Magazine, aunque versiones similares ya circulaban en el siglo anterior. Originalmente tenía el título de «God Save The King», aunque cuando corresponde, como en estos tiempos, se adapta a la figura de la Reina.

Hay quien sitúa como antecedente de esta pieza una versión francesa, Grand Dieu sauve le Roi, con letra de la duquesa de Brinon y música de JeanBaptiste Lully, compuesta en 1686 para conmemorar la curación de Luis XIV de unas molestas fístulas anales. En 1792, los franceses tomaron aquella música como himno de la familia real. Tan conocida se hizo la melodía que varios compositores la incorporaron a sus obras en alguna ocasión.

En cualquier caso, la pieza siempre se asoció con el fervor nacionalista, de modo que otros países empezaron a usarla como su himno pero con una letra distinta, que ha ido cambiado o modificándose a lo largo de los años. Entre ellos, el principado de Liechtenstein. Su canción nacional tiene la misma música que la británica, pero diferente letra, con el título «Oben am jüngen Rhein» («Arriba del joven Rin»).

En el Reino Unido no existe ninguna normativa que regule el himno oficial. De hecho, de vez en cuando alguien plantea cambiarlo, aunque lo cierto es que sigue siendo el himno que a día de hoy representa a infinidad de países. Inglaterra, al contrario que Escocia (Flower of Scotland) o Gales (Land of My Fathers), carece de himno nacional propio, dilema que también suele plantearse alguna vez en el debate público.

Dios salve a la reina es oficial como himno nacional en: Reino Unido, Akrotiri y Dhekelia, Anguila, Bermudas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Montserrat, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, Territorio Antártico Británico, Territorio Británico en el Océano Índico. Además de las Dependencias de la Corona Británica: Bailiazgo de Guernsey, Bailiazgo de Jersey e Isla de Man.

La letra de Liechtenstein fue escrita en 1850 por Jakob Josef Jauch. Hasta 1963, el primer verso y título era «Oben am deutschen Rhein» («Sobre lo alto del Rin alemán»). La supresión de la mención alemana se remonta a 1963, después de la Segunda Guerra Mundial y el periodo nazi.

La letra actual, con la melodía del Dios Salve a la Reina, es esta:

Sobre lo alto del joven Rin

Se halla Liechtenstein, descansando

A las alturas alpinas.

Esta querida madre tierra,

Esta querida patria (lit. tierra de los padres)

Fue escogida para nosotros por

la sabia mano de Dios.

Larga vida Liechtenstein,

Floreciendo en el joven Rin,

Feliz y fiel!

Larga vida al príncipe de la tierra,

Larga vida a nuestra patria,

Unida por los lazos de hermandad

y libre.