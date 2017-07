¿Cuáles son las aerolíneas más y menos queridas por los viajeros españoles? Trabber.es ha analizado los patrones de comportamiento del viajero español en varios millones de búsquedas de vuelos realizadas entre el pasado 1 de septiembre de 2016 y mayo de 2017 para descubrir cuál es la imagen de las principales compañías aéreas que vuelan desde España.

Para ello se han utilizado varios indicadores, basados en las opciones de filtro que el metabuscador de precios de vuelos cuyo valor agregado es ser transparente esto significa que permite comparar precios en igualdad de condiciones. Oscar Frías, CEO y co-fundador de la compañía explica que «cuando mostramos el precio de un vuelo indicamos al momento si ese precio incluye o no una maleta en bodega, y en caso de que no la incluya el servicio, mostramos al usuario cuanto le costara ese servicio extra. De esta forma el viajero puede comparar precios de los vuelos sin "trucos"». Además de por precio, Trabber.es permite filtrar los resultados eliminando, por ejemplo, alguna aerolínea concreta por no ser del gusto del cliente.

Todos estos indicadores destacan preferencias de los viajeros por una u otra aerolínea, y combinado el análisis de varios millones de búsquedas desde el pasado mes de septiembre el resultado es un ranking de las aerolíneas con más fans y otro de las aerolíneas con más detractores entre los viajeros españoles.

Las que menos gustan

Los resultados son claros. La aerolínea menos querida en España es Ryanair, que tiene 37 votos en contra por cada 10 a favor, es decir, los viajeros tienden a evitarla en la medida de los posible y aunque en un principio sus precios suelen ser muy atractivos, no lo son tanto si se incluye el precio por facturar una maleta.

La segunda con más personas en contra es la rusa Aeroflot y la tercera Air Berlin, aunque muy por detrás Ryanair. Para la aerolínea rusa, el número de seguidores y detractores es casi el mismo, y en el caso de Air Berlín solo suma cinco en contra por cada diez a favor.

En general, se puede concluir, que los viajeros están bastante satisfechos con las aerolíneas o, mejor dicho, consideran que todas las aerolíneas ofrecen un servicio más o menos similar, dándoles igual en cual viajar siendo el precio el principal factor de decisión.

Las mejor valoradas

En el extremo opuesto están Emirates, que tiene 231 personas a favor por cada 10 en contra, empatada con Qatar Airways que cuenta con 225 fans por cada 10 detractores. Son las aerolíneas con mejor imagen y más fans.

El tercer puesto lo ocupa Iberia, aunque en un escalón más abajo, con 95 seguidores por cada 10 detractores. «Los tiempos de mala imagen de Iberia parece que han pasado a la historia. Sus campañas online y su mejor puntualidad además del fin de las huelgas parece que está resultado positivo para la imagen. Air France, Air Europa o British Airways también tienen más seguidores que detractores.

Aerolíneas con más detractores

(Número de detractores por cada diez seguidores)

- Ryanair: 37

- Aeroflot: 9

- Air Berlin: 5

- Swiss Air: 4

- Alitalia: 4

- Turkish: 4

- TAP: 3

Aerolíneas con más seguidores

(Número de seguidores por cada 10 detractores)

- Emirates: 231

- Qatar: 225

- Iberia: 95

- Air France: 66

- BA: 59

- Air Europa: 58

- Avianca: 54