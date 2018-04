GASTRONOMÍA Empieza Alimentaria: por qué 40.000 personas visitan esta feria bianual Barcelona acoge cada dos años esta feria, que en esta ocasión se celebra del 16 al 19 de abril

Alimentaria comienza mañana 16 de abril en Barcelona. «La gran experiencia de la comida, la bebida y la gastronomía», que se celebra hasta el jueves 19 de abril. Cataluña acoge cada dos años este evento, con más de 40.000 visitantes en su edición anterior y seis salones. Estos son Intercarn, Interlact, Intervin, Multiple Foods, Expoconser y Restaurama. Habrá en la feria casi cuatro mil expositores procedentes de 65 países, más de 600 compradores internacionales invitados y once mil encuentros de negocio programados.

Intervin es el espacio dedicado al vino, con más de 700 expositores. El presidente de este Salón, Javier Pagés, considera que «los vinos españoles tienen unas cualidades muy superiores a las que hoy en día se perciben a nivel internacional, y lograr que esa percepción cambie lleva tiempo». En este aspecto, dentro de la feria se celebra la segunda edición de Vinorum Think, además de Spain's Top Pairings, de la mano de Ferran Centelles y dedicado al vino como lo que es: un alimento. Y así a los maridajes entre vino y cocina, con representantes de los restaurantes Aponiente, Azafrán, Be So, El Celler de Can Roca, Gresca y Via Veneto.

Y una novedad dentro de Intervin es Vinum Nature, una zona de 400 m2 dedicada específicamente a vinos ecológicos y biodinámicos certificados –un sector que en España ya representa el 10 por ciento del área total de cultivo de viñedo-, donde las bodegas especializadas en este mercado hallarán la plataforma óptima para dar mayor visibilidad a su oferta.

