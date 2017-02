¿Te imaginas nadando con el pez más grande del mundo, una criatura que puede llegar a medir 18 metros de longitud? Pues es posible en la isla de Holbox, al nordeste de la península mexicana de Yucatán, con la posibilidad de tomar fotografías de esta experiencia. Más de 1.400 ejemplares del tiburón ballena («Rhincodon typus») visitan estas aguas todos los años y en la isla se organizan tours para verlos de cerca y para nadar incluso a su lado, manteniendo una distancia de cinco metros. Siempre en grupos de dos y acompañados por un guía en el agua. Los tiburones ballena son animales vivíparos y muy dóciles y no se asustan cuando se le aproximan buzos o nadadores. De hecho los organizadores de estas excursiones aseguran que se trata de un animal inofensivo que no se asusta de ver al hombre o incluso a un niño, siempre que tenga más de tres años, a su lado y además, durante el viaje, existe la posibilidad de cruzarse con tortugas, mantas gigantes (a veces se puede nadar junto a una manta diablo si su comportamiento es pacífico), delfines y otras especies marinas. La excursión arranca normalmente en la oficina de VIP a las 7 de le mañana para ofrecer una charla informativa a los participantes, entregarles el equipamiento necesario y ofrecerles un desayuno liviano, ideal para iniciar la jornada. Luego, hay que dirigirse al muelle, desde donde parte la lancha en búsqueda de los tiburones ballena. El trayecto puede alargarse una a dos horas. Durante el regreso se realiza una parada en los cuevones frente a Cabo Catoche, para practicar el snorkel y ver un pequeño arrecife que suele albergar tortugas marinas, tiburones gata, langostas, calamares, pulpos y otros peces exóticos de color. Antes el capitán del barco preparar el más fresco de los ceviches con la pesca capturada del día.. Finalmente, se alcanza Santa Paula para estirar las piernas y nadar plácidamente y disfrutar el ceviche. Desde este punto el regreso a Holbox es de 45 minutos. La excursión, que tiene un precio de unos 100 dólares, no está recomendada para mujeres embarazadas y adultos mayores con problemas de columna debido a los golpes que puede producir el oleaje. Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas y se recomienda gorra o sombrero, toalla y protector solar. Mejor época para el avistamiento del tiburón ballena: De junio a septiembre. Inf: www.vipholbox.com