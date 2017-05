Mi amigo el gigante existe y está en Copenhague

Existe un lugar en el mundo donde la magia existe. En un bosque, a las afueras de Copenhague, pequeños y mayores pueden hacer volar su imaginación y compartir espacio con un gigante o mejor dicho con seis. Estas enormes esculturas son obra del artista Thomas Dambo, que junto a su equipo, transforma materiales reciclados que encuentran alrededor de los contenedores de basura de la ciudad en verdaderas obras de arte. En concreto estos gigantes están realizados en madera reciclada con la ayuda de voluntarios locales.

En este proyecto además, el artista plantea un juego. Las seis esculturas -Teddy Friendly, Oscar Under The Bridge, Sleeping Louis, Little Tilde, Thomas On The Mountain y Hill Top Trine- están ocultas en los alrededor de las poblaciones de Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund y Høje Taastrup, todas ellas cercanas a Copenhague. Como si se tratara de la búsqueda del tesoro el artista invita al visitante a encontrar, con la ayuda de un mapa, a su «amigo el gigante» y descubrir las joyas ocultas de la naturaleza.

Teddy Friendly

La primera de las escultura es «Teddy Friendly» realizado en madera reciclada, al igual que los otros cinco gigantes de Thomas Dambo en la capital danesa. En esta ocasión, a pesar de sus dimensiones, parece un amigable monstruo con pelaje y largos brazos situado a pie de un lago.

Para la realización de esta obra el equipo de Thomas Dambo contó con la ayuda de un centro de formación local. En agradecimiento a su trabajo la escultura tomó el nombre de uno de los profesores.

Oscar Under The Bridge

La segunda de las esculturas es «Oscar Under The Bridge» realizado con la madera de un antiguo molino de agua. La obra recibe el nombre de un artista de Chile que ayudó en el proyecto de esta escultura ubicada bajo un puente del bosque.

Sleeping Louis

Si encuentras en el bosque de la localidad danesa de Rodovre, a las afueras de Copenhague, al gigante «Louis» mientras duerme una siesta en un lugar cubierto de árboles y naturaleza, podrás meterte en su boca o incluso dormir dentro de él.

Para construir a «Sleeping Louis» el equipo de Dambo contó con un grupo de jóvenes voluntarios de una organización que ayuda a desempleados para obtener experiencia antes de reingresar al mercado de trabajo.

Little Tilde

«Little Tilde» se encuentra en la zona de Vallensbæk Mose un parque de unas 50 hectáreas con dos lagos conectados y un área llena de naturaleza salvaje.

Para construir la escultura el equipo tuvo la ayuda de un grupo de voluntarios, incluyendo dos artesanos locales de los cuales la escultura obtuvo su nombre.

Thomas On The Mountain

Aquel que encuentre a «Thomas On The Mountain» podrá relajarse junto a este gigante en lo alto de una colina y contemplar el municipio de Albertslund.

Para construir la escultura el equipo tuvo la ayuda de un grupo de voluntarios jóvenes de una escuela local, así como un par de personas mayores. El gigante lleva el nombre de un ayudante del propio Thomas Dambos.

Hill Top Trine

Hill Top Trine está descansando en lo alto de una pequeña colina en Hvidovre, Copenhague. El visitante podrá subirse a la palma de su mano y obtener una hermosa perspectiva del bosque. La escultura lleva el nombre de uno de los voluntarios que trabajaron en uno de los otros gigantes ocultos.