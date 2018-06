Cuatro festivales a los que viajar con el «hotel» a cuestas Desde Benicassim a Ortigueira, la música llena los escenarios de España este verano

Cuando se acerca la época de los festivales de música muchos son los que empiezan a planificar no solo la compra de las entradas sino el mejor lugar donde dormir. Los más jóvenes seguirán recurriendo a la clásica tienda de campaña pero aquellos que ya llevan muchos festivales encima y la juventud la tienen en el espíritu pero no en la espalda una opción de alojamiento es alquilar una autocaravana. El alquiler medio para los meses de mayo y junio va entre 110 y 160 euros por día, incluyendo IVA, kilometraje ilimitado y seguro a todo riesgo con franquicia. Erwin Hymer Group Ibérica, fabricante de estas casas rodantes, ha realizado un listado con cuatro festivales de música donde será fácil aparcar y disfrutar no solo de la música sino de las vacaciones.

Rototom

Cada verano, Benicassim acoge esta celebración de música reggae y buen ambiente en la que las autocaravanas son más que bienvenidas. Este año se celebra entre el 16 y el 22 de agosto su 25 edición, y esa fecha tan redonda es la mejor excusa para acercarse a ver a la banda californiana Groundation, el triplete jamaicano que integran Konshens & Dub Akom, Kabaka Pyramid & The Bebble Rockers y Spice o los iatlianos Mellow Mood y Bad Gyal, entre otros muchos. Además, a su camping, donde podrás acampar con la autocaravana, no le falta de nada: frutería, panadería, consignas... Perfecto para reponer fuerzas.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Los aficionados a la música celta no pueden perderse este encuentro donde se dan cita músicos de Galicia, Asturias, Bretaña, Cornualles, Irlanda, Escocia, Gales o la Isla de Man. El Festival Internacional do Mundo Celta comenzó hace cuatro décadas con la idea de difundir la cultura celta entre todo el público, y lo cierto es que cada año va a más, sumando a los conciertos una extensa programación cultural en la que se incluyen exposiciones, talleres, feria de artesanía, asacalles... Se acampa en la vecina playa de Mourozos, otro plus más porque se encuentra en un entorno espectacular. Se celebra del 12 al 15 de julio.

Pirineos Sur

El Festival Internacional de las Culturas tiene muchos atractivos. Entre ellos, por supuesto está su cartel, que este año acoge géneros como flamenco y «trap». Pero también un entorno natural paradisíaco que hace de este evento una cita aún más ineludible. Se celebra en el Valle de Tena, que está salpicado de pueblos típicos de montaña del pirineo aragonés, con paisajes que ascienden hasta los 3.000 metros de altitud. Este año se celebra entre el 13 y el 29 de julio. Para descansar, puedes acudir al área de Sallent de Gallego.

La Mar de Músicas

Otro festival mítico, que además este año se ha llevado el premio al Mejor Festival de España de Pequeño Formato en los Premios Fest, es La Mar de Músicas. Se celebra entre el 20 y el 28 de julio en Cartagena, a solo un paso del espectacular Parque Natural de Calblanque, con unas playas de las que merecen mucho la pena. Una visión global de las culturas de todo el mundo. En la zona la cultura del autocaravanismo está muy viva. Puedes descansar en el camping naturista de El Portús o en el Cartagena Camping Club, ambos a muy pocos kilómetros de Cartagena.

