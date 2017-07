Cinco lugares de Kenia que te asombrarán sin ir al Masai Mara

Una llanura inmensa, con el Monte Kenia recortándose en el horizonte. Inmensa, sí, pero no vacía. La vida bulle y, en un par de jornadas, si cuenta con la complicidad de un guía experto, usted será capaz de apuntar en su cuaderno de campo un buen puñado de nombres distintos, incluyendo los Cinco Grandes. Felinos, primates, rinocerontes blancos (y negros), hipopótamos, jirafas, elefantes, antílopes de todo tamaño y condición, la amenazada cebra de Grevy, cocodrilos y un festival de aves (más de 400 especies) con el que un amante de la naturaleza no daría abasto. Probablemente hasta hoy no había oído hablar de Lewa Wildlife Conservancy. Si la visita, seguro que no la olvidará nunca.

Su origen se remonta a la década de 1920, cuando se creó un rancho colonial como tantos otros en la meseta Laikipia. Entre los años 80 y 90 alcanzó la protección que merecía. En junio se celebra aquí el famoso Lewa Safaricom Marathon. Lewa está gestionada como una organización sin ánimo de lucro y sus beneficios se invierten en conservación y en proyectos comunitarios locales.

El mejor lodge de la reserva natural es el Lewa Safari Camp, también de Elewana, construido en el sitio que ocupaba la casa del responsable del santuario de los rinocerontes en la década de 1980. Cuenta con unas amplísimas y confortables tiendas de campaña, espacios comunes (restaurante, piscina) y una cocina de altura.