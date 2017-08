La ruta de San Martín, el hijo de españoles que cambió el destino de América

El cuarto día de viaje es el más esperado. Supone llegar a la frontera con Chile y culminar el Cruce de los Andes como tal. Las demás jornadas ya son de regreso. La comitiva avanza solemne, con los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich, del Gobierno de Mauricio Macri acompañando a las autoridades sanjuaninas. Hacia las doce de la mañana, después de cuatro horas de travesía silenciosa, como es habitual, se vislumbra el paso Valle Hermoso, que marca el límite del país. Allí espera ya el contingente chileno. Unos metros antes, la comitiva argentina se reagrupa y retoma el camino al son de la Marcha de San Lorenzo, con las emociones a flor de piel.

En la frontera, todo son felicitaciones y sonrisas. «Abrazarse con los hermanos chilenos es una reafirmación de que la cordillera no nos separa, nos une. Somos dos pueblos hermanos de esta gran América», comenta Ariel. Un monumento con los bustos de San Martín y el chileno Bernardo O'Higgins, que viajaba con el general por el paso de Los Patos, preside el acto oficial del Cruce, en el que hablan los representantes políticos de ambos países. Las lágrimas brotan cuando suenan los himnos nacionales. Son momentos muy intensos, como explica Uru: «Llegar al límite es retroceder en el tiempo, dejarse embargar por la emoción, fundirse en un abrazo apretado con la sensación de la misión cumplida. La historia se convierte en presente y entendemos todo en un segundo. La frase que resurge es el ‘seamos libres, lo demás no importa nada’ de San Martín y, al mismo tiempo, sobreviene la necesidad de dar gracias a la vida por estar ahí en ese momento».

El regreso al campamento se hace largo después de los momentos vividos y algunos animales, como «La Niña», llenos de energía después de la jornada de descanso, se empeñan en hacerlo también emocionante enseñando a sus jinetes a trotar. El cansancio se refleja en las caras llenas de polvo que van llegando al refugio. Un poco de líquido para hidratarse, algo de comida para reponer energía, colas en las duchas, una cena reconstituyente y una sobremesa animada con la inquietante bajada de la Honda, el reto del día siguiente, como tema de principal. «¿Qué es mejor? ¿Hacerla a caballo o a pie?». Hay opiniones diversas. Tagua sugiere a los inexpertos que vayan a pie. Carlos Díez, que hace el Cruce con sus tres hijos y su cuñado, es rotundo: «Éste es mi hijo pequeño, de 15 años, y yo le confío su vida al caballo». Las dudas se mitigan en el último fogón de «Sardina», el mejor remedio para todos los males. Se comparte charla, bebida y algo de comida. El cielo andino esa noche sólo regala algunas estrellas fugaces a los observadores persistentes.

«Seamos libres, y lo demás no importa nada»

Esta frase de José de San Martín está presente durante toda la travesía, especialmente al llegar al límite con Chile. El general la usa en una proclama al Ejército de los Andes el 27 de julio de 1819:

«Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje».