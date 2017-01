AsÃ­ son los seis albergues espaÃ±oles que estÃ¡n entre los mejores del mundo

En la Plaza Mayor, entre la Gran Vía y La Latina está el The Hat Madrid que ha conseguido el quinto puesto entre los mejores albergue del mundo en la categoría de «Hostels Grandes».Con habitaciones confortables para grupos grandes, pequeños o para parejas este albergue tiene como objetivo no solo que sus huéspedes pasen una cómoda noche en un lugar cuidado sino que compartan con otros viajeros las actividades que se desarrollan en The Hat desde eventos culturales, musicales y artísticos donde poder conocer la verdadera cara de los madrileños.

El alojamiento ofrece lo último en tecnología para hacer más intenso el viaje como conexión Dual WIFI, una completa y exclusiva guía, Smart TVs y Tablets para visitar la ciudad conectado.