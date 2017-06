Así es el primer hotel de gran lujo de Robert de Niro en España

Ibiza es el lugar elegido para la apertura del primer hotel Nobu en Europa. Nobu es una cadena de hoteles luxury propiedad de Robert De Niro y el Chef Nobu Matsuhisa que abrirá este 30 de junio en la Ibiza y en cuyo proyecto también participan como socios inversores las empresas Marbella Club, Puente Romano y London Bridge. Este sorprendente resort ha contado con la participación de Proffetional, empresa española encargada del diseño de interiores y decoración de todo el complejo y labores de FF&E Y OS&E contando con un presupuesto total de 8 millones de euros.

Este hotel boutique de gran lujo de 5 estrellas situado en la playa de Talamaca cuenta con 152 habitaciones y 11 suites luxury que reflejan la filosofía Nobu, estilo sosegado y que probablemente se convertirá en una de las mejores cadenas de lujo pero de concepto life style.

Además de la zona de alojamiento, el complejo cuenta con el primer Six Senses Spa de la isla, además un pabellón de yoga, gimnasio, bar seco, salones de manicura y pedicura, cabañas interiores, terrazas al aire libre y cabañas de playa y una exquisita zona de restauración dividida en cuatro restaurantes. El de cabecera será Nobu, del chef propietario y una llamada internacional a su exquisita comida japonesa. Además contará con el concepto casual Chambao, el grupo Peyote de comida mexicana y la comida saludable y para celiacos focalizada en la cafetería Celicioso.

Nobu Hotel, el primer hotel de la empresa de Robert de Niro en Europa

En cuanto a la decoración, dicen haber tenido una obsesión particular por trasmitir los colores y las sensaciones que provoca la isla en aquel que la visita: desde un reflejo de los dorados de los atardeceres ibicencos pasando por los tonos blancos o los azules de sus aguas cristalinas. Materiales naturales y cerámica artesanal. Conceptos elementales autóctonos bajo el prima del lujo.

Respecto a las tarifas, dependen de la época, pero en líneas generales oscilan entre 500 y 3.500 euros (suite presidencial) por habitación y noche.

Proffetional, con sede en Madrid, es una empresa creada por el emprendedor Jorge Merino, que ha participado en proyectos de cadenas como Meliá Hotels International y su marcas Me e Innside, Four Season, Hilton, Marriot etc y ahora con Nobu.

Nobu Hotel, en Ibiza

Robert de Niro ya abrió el pasado 15 de junio su primer restaurante en España. Lo hizo en la plaza del hotel Puente Romano de Marbella, uno de los principales espacios gastronómicos de la Costa del Sol y donde se ha convertido en «vecino» de las dos estrellas Michelin de Dani García. Como en Ibiza, el actor aterrizó con la marca que ha creado junto al talento culinario de Nobu Matsuhisa, su socio y amigo, conocido como «el rey del shushi».

En la zona norte de Puente Romano, la parte frontal al boulevard Príncipe Alfonso von Hohenlohe –arteria principal de la Milla de Oro–, Nobu tiene previsto abrir otro hotel boutique.