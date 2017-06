Hard Rock Hotel Tenerife: el hotel que mejor suena del mundo

El primer verano de Hard Rock Hotel Tenerife ya está aquí, reluciente y lleno de propuestas para vivir unas vacaciones inolvidables. Apenas han pasado ocho meses desde que abrió sus puertas (el pasado mes de octubre) y algo menos desde la fiesta de inauguración (el 10 de diciembre), cuando se presentó en sociedad como una iniciativa destinada a cambiar el turismo en la zona de Adeje. A día de hoy, el hotel más cool y vibrante del mundo, el que mejor suena, tiene sus instalaciones a pleno rendimiento, listas para los fans de la marca y para los que quieran descubrir una forma diferente y brillante de combinar descanso y ocio.

Hard Rock Hotel Internacional, que tiene establecimientos en 75 países, y la cadena española Palladium Hotel Group llegaron a Playa Paraíso con el propósito de construir una oferta completamente nueva en la isla, un nuevo paso adelante en el negocio turístico de Tenerife. Algo parecido a un paraíso, como la playa que les acogió. La alianza ha merecido la pena. El resultado es un espectacular hotel estructurado en torno a dos torres, Oasis y Nirvana (por supuesto, un homenaje a dos de los más grandes grupos de la historia de la música), en primera línea de playa, con unas instalaciones que incluyen tres piscinas de aguas transparentes que abarcan toda la propiedad y la zona recreativa, donde deslumbra un espectacular lago.

Exterior del Hard Rock Hotel Tenerife - HARD ROCK HOTEL TENERIFE

Este es un hotel de película (musical, desde luego) para todos los públicos y para todos los planes. Para los que busquen playa de día y conciertos de noche.. O quizá para las parejas que quieran disfrutar del Rock Spa, del gimnasio Body Rock, de las camas balinesas del Beach Club, de las compras en la Rock Shop o de la piscina Edén, exclusiva para adultos con menú gourmet. Y también para las familias, que encontrarán la comodidad de habitaciones comunicadas y alternativas de ocio para todas las edades, desde los más niños a los adolescentes. De seis meses a tres años, en el Lullaby Baby Club. De cuatro a nueve años, en el Hard Rock Roxity Kids Club, con diferentes planes durante el día y una mini-disco a última hora de la tarde. Y de 10 a 16 años, el Teen Spirit Club, con videojuegos, música, talleres, fiestas rockeras… No hay que olvidar que en las suites tendrán pantallas planas HDTV de 49'', el iPod dock station y la consola para videojuegos. Seguro que se sienten en la gloria.

El verano es una playlist llena de canciones. Y -como no podría ser menos- la música es importante en el Hard Rock: es el sello de identidad de una cadena que cuenta con 24 hoteles en todo el mundo. Una de las grandes citas del verano es «Children of the 80´s», fiesta que impregna el hotel y la isla tinerfeña con sus característicos ritmos ochenteros. El 15 de julio llegará el mejor mix de R&B y dance, con el grupo Londonbeat y su hit «I´ve Been Thinking About You». El 12 de agosto sonará en la laguna «The Power», la canción dance que hizo conocidos a Snap!. Y el 16 de septiembre Alice DJ animará la tarde-noche con algunos de sus éxitos de la década de los 90, más conocidos como «Better Off Alone», «Back In My Life» y «Will I Ever», entre otros.

El verano va más allá de julio y agosto en Hard Rock Hotel Tenerife y en la propia isla, donde la temperatura siempre invita a las vacaciones. El 14 de octubre podrás ponerte hombreras y calentadores para disfrutar de temas como «Pump up the Jam», uno de los más bailados de los año 80, de la mano Technotronic. Y el 11 de noviembre será el turno de Soul II Soul, que a ritmo de «Keep On Moving» harán vibrar la pista de baile. El 9 de diciembre se celebrará el primer aniversario de «Children of the 80´s» en Hard Rock Hotel Tenerife, una cita obligatoria para todos los amantes de la música dance que contará con la presencia de Just Kool (Kool and the Gang).

Una de las habitaciones del Hard Rock Hotel Tenerife - HARD ROCK HOTEL TENERIFE

Hard Rock Hotel Tenerife invita a una experiencia completa, que permite soñar con la vida de las estrellas de la música y con sus giras, suites espectaculares, el placer de los detalles y el buen gusto. En total son 624 habitaciones, de las que 260 son suites. Y ojo a este dato: el Rock Royalty Level, ubicado en las plantas 13ª, 14ª y 15ª de la Torre Nirvana, alberga las más impresionantes suites con servicios exclusivos como conserje privado, check-in VIP y servicio diario gratuito de spa.

Desde la azotea del Sky Lounge se puede disfrutar el mejor atardecer de Tenerife - HARD ROCK HOTEL TENERIFE

En la planta 16 del hotel encontramos otro pequeño gran secreto. Allí está el Sky Lounge, The Sixteenth, una azotea desde donde presenciar el mejor atardecer de Tenerife, con vistas al majestuoso Teide, el cono volcánico más alto de Europa, o a la isla colombina de La Gomera. Un lugar que deja sin aliento, sobre todo acompañado de un exquisito cóctel y de música en vivo.

Restaurante Ali-Olé - HARD ROCK HOTEL

En Hard Rock Hotel Tenerife hay música, hay suites en las que hacerse fotos y disfrutar de todas las comodidades, hay playa (y la maravillosa laguna). Y, sí, también la gastronomía es importante en este hotel-destino. Los huéspedes tienen la opción de elegir entre seis restaurantes con preparaciones procedentes de todo el mundo, desde las tapas españolas del Ali-Olé, al restaurante asiático moderno Narumi, desde la cocina americana y las pantallas gigantes del 3rd Half Sports Bar a la comida en The Beach Club at Hard Rock Hotel Tenerife, al borde de la laguna. Y por supuesto, el Montauk Steakhouse, el mejor lugar para los amantes de la carne, ahumada hasta la perfección. Solomillos, Prime Rib, Rib-Eye y otros cortes más que conocidos, perfectamente cocinados sobre una parrilla con brasas de carbón. Otros seis bares invitan a tomar un aperitivo, una copa por la noche, un café en cualquier momento o un cóctel.

Elegir el Hard Rock Hotel Tenerife significa apostar por la diferencia, por la tecnología y la música. Los altavoces subacuáticos en algunas zonas de las piscinas son, desde luego, una experiencia única. También es única la propuesta Sound of Your Stay. El cliente puede recibir una guitarra Fender, con auriculares y amplificador, para interpretar sus melodías favoritas. Y puede llevar su playlist a cualquier lugar. La música es como el aire en este alojamiento: la encontrarás en cualquier parte. Hasta los masajes Rhythm and Motion del Rock Spa van acompañados de sonidos que ayudan a una relajación profunda y diferente.

El Hard Rock Hotel Tenerife está a pie de playa - HARD ROCK HOTEL TENERIFE

Tenerife es el destino, con su permanente buen tiempo. Y el Hard Rock Hotel, el alojamiento perfecto, con detalles que permiten esbozar una sonrisa y un «Wow». En realidad, hay «wow’s» especiales para clientes que busquen un paso más, como ensayar una coreografía con el equipo de recepción. En las próximas vacaciones, habrá sol y mar, pero en este alojamiento el cliente volverá a casa con muchas más cosas que contar.