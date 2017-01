Las diez habitaciones de hotel mÃ¡s bonitas del mundo

Pasar la noche en una habitación de hotel puede ser una experiencia para recordar o por el contrario para no volver jamás y aunque no existe la habitación perfecta si las hay que se aproximan bastante. En medio de la naturaleza o en una gran ciudad, The Mr & Mrs Smith Hotel selecciona el «top ten» mundial donde disfrutar y olvidarse del mundo aunque solo sea por un día.

Keemala, en Phuket

Keemala, en Phuket es un sueño para aquellos que quieran una desconexión total. Situado a 45 minutos en coche del aeropuerto internacional de Phuket y enclavado en medio de la naturaleza a poca distancia de la playa de Patong, el hotel propone limpiar cuerpo y mente mediante rituales de spa, cocina saludable de cosecha propia y un espíritu ecológico. El hotel cuenta con spa y gimnasio, servicio de transporte cada hora a la playa de Kamala, bodega, biblioteca, boutique o wifi gratuito en todo el complejo.

Sus 38 villa están ingeniosamente diseñadas como si fueran un nido de madera tejida con paredes de cristal y vistas a la selva tropical, las montañas y el mar de Andamán. Todas las villas cuentan con piscina privada, productos de baño, TV de pantalla plana, soporte para iPod, hervidor de agua con una selección de tés locales, minibar gratuito y agua embotellada. No admite menores de 14 años.