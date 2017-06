Microsoft se pone el traje del 4K Â«realÂ»: asÃ­ es la nueva consola Xbox One X

El «escorpión» ya tiene nombre definitivo y precio de salida. Su mayor incógnita. Microsoft ha desvelado las características finales de su próxima consola, que se llamará Xbox One X, y que pondrá el énfasis en la potencia gráfica. El equipo será capaz de mover videojuegos a una calidad de imagen 4K o Ultra Alta Definición «real», en un claro guiño hacia su competidora Sony, cuya nueva plataforma, PlayStation 4 Pro, obtiene esta resolución gracias a trucos técnicos como un reescalado de imagen.

Lo tenía todo la empresa americana para demostrar fortaleza, pero la ausencia de un título vedaderamente rompedor y que fuese capaz de sacar toda esa prometida potencia gráfica ha reducido en parte la euforia. Sin embargo, durante la conferencia enmarcada en la feria E3 de Los Ángeles (EE.UU.) se han conocido sus verdaderas intenciones, sus primeros videojuegos compatibles y el precio. Finalmente, la nueva consola saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre por 499 euros, cien euros más que su rival.

Un interior espectacular

Más pequeña que su predecesora, a nivel técnico, el equipo, conocido hasta la fecha por su nombre en clave Project Scorpio, albergará un potente procesador de ocho núcleos x86 capaz de moverse a una frecuencia de 2.34 GHz -un 30% más rápido que el modelo Xbox One- y con características punteras como 6 teraflops y una memoria GDDR5 de 12 GB, además de contar con una tarjeta gráfica de cuarenta unidades de procesado que funciona a 1.172 MHz.

De «trabajo de artesanía» se refirió el jefe de ingeniería de software de Xbox, Kareem Choudhry, durante su presentación. Entre algunos aspectos curiosos, su procesador utiliza una cámara de vapor de refrigeración líquida habitualmente limitado a servidores.

Retrocompatibilidad

Como era de intuir, será compatible con todos los accesorios y juegos de Xbox One. De hecho, la librería actual de títulos estará disponible desde el principio, aunque los juegos se verán mejor gracias a una tasa de frames más elevada, texturas de mayor calidad y tiempos de carga más rápidos. A finales de año su librería de 385 títulos de Xbox 360 compatibles con la gama de consolas Xbox One para que favoritos clásicos como «Crimson skies» también puedan «verse y jugarse mejor».

También habrá una mejora de más de 70 juegos populares de Xbox One para aprovechar al máximo las características técnicas de la consola Xbox One X, incluyendo títulos recientes y populares de Microsoft Studios, como «Gears of War 4» (acción), «Halo Wars 2» (estrategia), «Minecraft» (construcción) y «Forza Horizon 3» (carreras).

Primeros títulos compatibles

Microsoft aprovechó para anunciar sus primeros videojuegos compatibles, entre los que destacaron el prometedor «Anthem», un título de acción y elementos rol cuyos jugadores deberán dar caza a bestias salvajes. Un planteamiento que parece salir de una mezcla de «Horizon Zero Dawn», «Destiny» y «Tintanfall». Llegará ya el próximo año.

También llamó la atención la confirmación de la próxima entrega de la saga de aventuras de Ubisoft, «Assassins Creed Origins», que mandará a los jugadores en esta ocasión a los inicios de la Hermandad de los Asesinos con una espectacular ambientación, el Antiguo Egipto. El título contará con un nuevo sistema de combate, uno de los puntos flacos de sus predecesores, y un águila como elemento de observación. Se lanzará el 27 de septiembre.

Otro título cuidado es «Black Desert», un título de aventuras en mundo abierto con elementos multijugador online repleto de combate y acción. En cuanto a su planteamiento, el juego recreará un inmenso mundo sin fin lleno de aventuras y peligro. En «Code Vein», un título de acción con elementos rol, el jugador se enfrentará a un misterioso desastre ha producido el colapso mundial. En lo más profundo de la devastación, queda una sociedad abandonada, las Apariciones. Ambos habrá que esperar hasta 2018 para verlos en acción.

Uno esperado ha sido «Crackdown 3», que ofrecerá un modo cooperativo con una campaña para cuatro jugadores, así como un modo multijugador completamente nuevo en el que la destrucción será el mejor arma. Estará disponible a partir del 7 de noviembre como título Xbox Play Anywhere coincidiendo con el lanzamiento de la consola Xbox One X.

Pero antes llegará el esperanzador «Cuphead», un título de estética caricaturesca inspirada en los años treinta y plataformas en donde se mezclarán carreras y combates. Debutará el 29 de septiembre y tendrá modo cooperativo local. Igual de interesantes son «Ori and the Will of the Wisps», secuela del juego de plataformas, y «Sea of Thieves», un juego de aventuras inmersivo en un mundo masivo repleto de piratas, peligros inesperados y botines por descubrir y conseguir. Estará disponible para el próximo año.

Microsoft no se ha querido olvidar de una de sus mejores sagas y ha anunciado que el videojuego de conducción «Forza Motorsport 7» pondrá el acento en la calidad gráfica y el realismo (a resolución 4K y a una frecuencia de 60 fotogramas por segundo). Arrancará en octubre. Otro exclusivo para la Xbox será «State of Decay 2», segun da entrega del título de mundo abierto y zombies, que hará debut en primavera del próximo año.