PlayStation VR, las gafas de realidad virtual de Sony, se acercan al millÃ³n de unidades vendidas

Las gafas de realidad virtual PlayStation VR de Sony acumulan más de 915.000 unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado mes de octubre, informó hoy la compañía tecnológica japonesa a través de un comunicado.

El dispositivo, del que casi se agotaron sus existencias en Japón cuando salió a la venta el pasado 13 de octubre, «liderará el mercado de la realidad virtual (RV o VR, por sus siglas en inglés)», según promete la compañía, que también comercializado más de 53.4 millones de su consola PlayStation 4, necesaria para usar las gafas. Una cifra considerable, evidentemente.

En comparación, los otros dispositivos similares de alta gama del mercado no han tenido tan importantes números, lo que puede ser considerado como un pinchazo en esta tecnología que apuntaba maneras pero que la escasez de nuevos títulos y experiencias se ha convertido en su primer obstáculo. Las HTC Vive no alcanzan las 155.000 unidades, mientras que las Oculus Rift se contentan con casi la mitad. Sin embargo, la realidad virtual móvil, generalmente más accesible que los aparatos que se conectan a los ordenadores o consolas, han tenido un impacto mayor. En concreto, las Gear VR, de Samsung, han colocado más de 5 millones de unidades.

«Estamos incrementando la producción para satisfacer la demanda y seguiremos apoyando a los desarrolladores de contenido en la creación de experiencias VR innovadoras», dijo Andrew House, presidente de Sony Interactive Entertainment (SIE), en el texto. El número de juegos y software creado para PS VR supera los 100 a nivel global, y la compañía estima que otro centenar de títulos lleguen al mercado durante lo que resta de año.

Un catálogo que crece lento

Más de 360 desarrolladores y distribuidores, «desde equipos independientes hasta las principales firmas de la industria (de los videojuegos)», están trabajando en más de 220 nuevos contenidos para PlayStation VR, desveló Sony, que ya trabaja para llevar esta tecnología a otros campos como el de la música o el cine.

Por ahora existe una decena de títulos compatibles, que van desde «Rigs», «Resident Evil VII», «London Heist», «Batman Arkham VR», «Battlezone», «Until Dawn: Rush of Blood» o «Robinson: The Journey», además de algunas experiecnais o misiones cortas de «Star Wars: Battlefront», «Rise of the Tomb Raider» o «Call of Duty: Infinite Warfare». Entre las franquicias más destacadas que desembarcarán en PlayStation VR se encuentran «Gran Turismo Sport»; la última entrega de la saga de fantasía de Square Enix, «Final Fantasy XV»; el título nipón de peleas «Tekken 7»; o el juego de simulación aérea «Ace Combat 7».