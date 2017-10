PARIS GAMES WEEK Imperialismo nipón, crudeza con «The Last of Us: Part II» y realidad virtual: el nuevo envite de PlayStation Sony presenta en la feria de videojuegos francesa sus nuevos videojuegos, entre los que sorprendió con «Ghost of Tsushima»

Una noche tormentosa. De las que hacen temblar. Mucho fuego y miedo. El nuevo tráiler de «The Last of Us II», secuela del videojuego de acción y supervivencia, ha marcado, con creces, la conferencia inaugural de Sony en la feria de videojuegos Paris Games Week. En la cita europea, que tiene lugar en la capital francesa del 1 al 5 de noviembre, se presentarán algunas de las próximas novedades del sector.

En ella, la firma japonesa se ha sacado un par de as en la manga como «Ghost of Tsushima», una aventura en mundo abierto protagonizado por samuráis. El juego, aún en desarrollo por el estudio Sucker Punch, creadores de la saga Infamous, se ambientará en un Japón medieval. Es el año 1274 y el jugador deberá combatir en batallas intensas. A tenor de las imágenes ofrecidas, su apartado visual tendrá un nivel apabullante.

Esta sorpresa se una a otra novedad de la compañía, «Concrete Genie», una aventura gráfica de corte independiente que llegará en 2018. Protagonizada por un niño que tiene la habilidad de crear personajes con solo dibujarlos en la pared, el título propondrá una experiencia sensorial y creativa. Sony, además, ha querido sacarle mucho potencial a PlayLink, una recientemente estrenada categoría de juegos sociales con base en el «smartphone», y en donde se sumarán otras propuestas como «Erica», un «thriller» interactivo en donde tomar decisiones que afecten al desarrollo de la trama argumental.

Pero lo que se ha llevado más halagos ha sido «The Last of Us II». Desarrollado por el prestigioso estudio Naughty Dog, la secuela del videojuego de supervivencia y acción estará protagonizado de nuevo por Joel y Ellie. Aún sin fecha confirmada, la compañía ha desvelado nuevas imágenes, en donde se puede deducir que el juego tendrá una ambientación más grotesca, cruda, oscura y tétrica. Un concepto que puede volver a marcar tendencia.

Pese a haberse anunciado en anteriores citas, la firma japonesa ha aprovechado para dar más detalles de otros juegos como «Detroit: Become Human», una aventura gráfica desarrollada por los creadores de «Heavy Rain» y que contará con un apartado visual asombroso. Igual que «God of War», el reinicio de la saga protagonizada por Kratos (y, en esta entrega, también por su hijo), así como «Spider-Man», acción protagonizada por el célebre personaje de los cómics que aspira lograr el mismo éxito que otro superhéroe llevado a los videojuegos como Batman. Por fin se pudo conocer la fecha de disponibilidad de «Shadow of the Colossus», remasterización del juego de culto y que llegará en febrero.

Juegos independientes e inmersivos

Además de desvelarse más información de títulos multiplataforma como «Call of Duty: WWII», «Monster Hunter World», «Destiny 2: Curse of Osiris», «Star Wars Battlefront II» o «FarCry 5», Sony ha aprovechado la cita para anunciar nuevos títulos independientes como «Guacamelee II» o «Spelunky 2»

En su primer año, Sony ha logrado liderar la batalla de los juegos inmersivos con la realidad virtual. Pese a encontrarse en un momento decisivo, esta tecnología tiene mucho que ofrecer y, para ello, la compañía quiere seguir potenciando esta forma de consumo con nuevas propuestas. Entre algunos títulos anunciados son «Megalith VR» -aventura espacial- o «Bow to Blood» -piratería futurista-, ambos previstos para el próximo año. En el catálogo también se encontrarán «Blood and Truth»-shooter-, «Ultrawings» -carreras áreas-, «Sprint Vector VR» -carreras de patines de corte futurista-, «Ace Combat 7: Skies Unknown» -aviones- o «League of War VR Arena» -estrategia militar-.