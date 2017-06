La SNES Mini llegarÃ¡ a EspaÃ±a el 29 de septiembre con 21 juegos clÃ¡sicos instalados

Nintendo conmemorará los 25 años desde la llegada a España de SNES con el lanzamiento de una nueva versión de esta clásica consola, que estará a la venta en las tiendas españolas a partir del 29 de septiembre. Bajo el nombre completo de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, el dispositivo tendrá preinstalados 21 juegos clásicos de la compañía japonesa.

Esta consola será una versión reducida del modelo original de 16 bits, hasta el punto de que cabe en la palma de la mano, ha destacado Nintendo España en un comunicado. SNES Mini incluirá en el pack un cable HDMI, un cable de alimentación USB y dos mandos con cable Super NES Classic Controller para disfrutar de partidas de dos jugadores.

20 juegos clásicos y un título inédito

En el catálogo de 21 juegos incluidos en esta reedición de SNES destaca la presencia de «Star Fox 2», una secuela jamás lanzada de «Star Fox» --título conocido como «Starwing» en Europa--, a la que el jugador podrá acceder con solo superar el primer título de su predecesor, que también estará incluido en este catálogo.

En concreto, la lista de 21 juegos que incluirá SNES Mini está formada por «Contra III: The Alien Wars», «Donkey Kong Country», «EarthBound», «Final Fantasy III», «F-ZERO», «Kirby Super Star», «Kirby's Dream Course», «The Legend of Zelda: A Link to the Past», «Mega Man X», «Secret of Mana», «Star Fox», «Star Fox 2», «Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting», «Super Castlevania IV», «Super Ghouls 'n Ghosts», «Super Mario Kart», «Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars», «Super Mario World», «Super Metroid», «Super Punch-Out!!» y «Yoshi's Island».

El anuncio oficial de SNES Mini ha llegado horas después de la aparición de varios rumores por internet relativos a un posible lanzamiento en la segunda mitad de 2017. Este nuevo «remake» sucede también a NES Mini, que se agotó rápidamente tras haber vendido 1,5 millones de unidades.