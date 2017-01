Nintendo Switch: a la venta el 3 de marzo por un precio de 300 euros

Switch, la nueva consola doméstica de videojuegos de Nintendo, tendrá su lanzamiento global el próximo 3 de marzo por un precio entorno a los 300 dólares, según desveló la compañía nipona en una multitudinaria presentación en Tokio.

Aunque los precios variarán dependiendo del país, el importe del aparato será de 299 dólares en Estados Unidos y de 29.960 yenes (unos 245 euros/260 dólares) en Japón, informó el gigante de los videojuegos nipón. El sistema, que se lanzará el 3 de marzo en EE.UU., Canadá, Japón y varios países europeos, parece haber decepcionado por su precio (superior al de la PlayStation 4 y Xbox One de Sony y Microsoft) a los inversores de la Bolsa de Tokio, donde a falta de una hora para el cierre las acciones de Nintendo caían un 3,2%.

Switch contará con el apoyo de estudios tan destacados como Activision, EA, Take2, Ubisoft y grandes desarrolladores japoneses. Algunas distribuidoras, como Bethesda, colaborarán con Nintendo por primera vez. Franquicias tan conocidas como FIFA, The Elder Scrolls y NBA 2K estarán disponibles. La consola no tendrá bloqueo regional. Entre algunos títulos destacarán «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», «Mario Kart 8 Deluxe» o «Splatoon 2».