La leyenda de Zelda, Â¿la mejor saga de videojuegos de la historia?

La crítica especializada se ha rendido a la última entrega de la saga «La leyenda de Zelda», «A Breath of the Wild», con puntuaciones de 10 sobre 10 y 100 sobre 100. Metacritic, el agregador de calificaciones de publicaciones especializadas en videojuegos, otorga una media de 98 sobre 100 en su versión para la nueva consola Nintendo Switch. Casi perfecto.

La nota media de 98 le sitúa como segundo mejor videojuego de la historia, según el ránking de Metacritic. Solo hay uno con mayor nota, con un 99, y también es un Zelda: «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», publicado en 1998 en la consola Nintendo 64. Ningún juego ha vuelto a recibir una puntuación tan alta. Los 98 puntos conseguidos por «A Breath of the Wild» sí se han concedido en otras tres ocasiones, la última para «Grand Theft Auto IV», en 2008, hace casi una década.

Las calificaciones de la saga Zelda se han mantenido constantes en la excelencia. La docena de entregas que han sucedido a «Ocarina of Time» tiene una puntuación media de 93; ocho títulos por encima del 90. Baja la media «Tri Force Heroes», pero ni siquiera es un Zelda al uso, sino un juego de puzles. La crítica premia a la saga cuando se trata de la aventura del héroe, Link, para salvar a su mundo amenazado, Hyrule, y a su princesa, Zelda. Aplaude la amplitud y la variedad de acciones, el ingenio de sus pruebas, los tintes de rol, el cuidado gráfico y sonoro. En esta última entrega, «The Legend of Zelda: A Breath of the Wild», con una vastedad sin precedentes en un mundo abierto.

Ninguna saga ha recibido tan alto reconocimiento. Según el análisis de los 5.000 videojuegos con puntuaciones más altas en Metacritic en los últimos veinte años, realizado por ABC, solo la saga de acción adulta Grand Theft Auto logra una media similar, aunque con menor número de títulos. Los plataformas de Mario, la mascota de Nintendo, y la saga de acción, sigilo y disparos «Metal Gear Solid» son las otras sagas mejor valoradas. «Super Mario Galaxy» (2007), con un 97, y «Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty» (2001), con un 96, son los títulos mejor valoradas de estas series.

Nintendo retrasó el lanzamiento de la última entrega de Zelda, «The Legend of Zelda: A Breath of the Wild», para hacerlo coincidir con el estreno de su nueva consola, Nintendo Switch, el pasado 3 de marzo. El juego, lanzado también en WiiU, la consola comercialmente fracasada de la compañía japonesa, pretende servir de aliciente para la venta de su consola híbrida, de sobremesa y portátil al mismo tiempo.

Zelda es, al fin y al cabo, la gran saga de aventuras. Sus juegos son cuidados al máximo por Nintendo desde su primer título, creado por Shigeru Miyamoto hace ya 30 años para NES. El también creador de Mario, emblema de la compañía, relata que para crear Zelda se inspiró en los juegos de su infancia, explorando el bosque donde imaginaba situaciones fantásticas plasmadas años después en videojuegos.