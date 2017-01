Éxitos y algún fracaso de las consolas de Nintendo

La Play Station de Sony ya se había comido a la Sega Saturn en la guerra de los 32 bits en la que Nintendo no participó. La compañía de Kioto se introdujo de lleno en la tres dimensiones dos años después con una consola de 64 bits, la Nintendo 64, lanzada en 1996. Para entonces, la «Play» se había convertido en sinónimo de consola, y no fue fácil recuperar un mercado en el que la máquina de sobremesa de Sony llegó a colocar 105 millones de unidades, la más vendida de la historia hasta el momento.

Al menos, los respetables 33 millones de Nintendo 64 contaron con videojuegos que fueron la cumbre en su época y hoy son vistos todavía como obras maestras de la historia, especialmente «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» y «The Legend of Zelda: Majora's Mask». Mario, con «Super Mario 64» volvió a ser el juego más vendido de una consola que todavía utilizaba cartuchos.