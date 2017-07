Overwatch League quiere impulsar la filosofía de las franquicias deportivas al mundo de los eSports

La compañía de ocio electrónico Activision Blizzard ha anunciado este miércoles la concesión de los derechos de las primeras franquicias de la Overwatch League, competición en torno al videojuego de disparos en primera persona, a siete líderes del ámbito de los deportes tradicionales para trasladar el concepto de afición al mundo de eSports o deportes electrónicos, competicones de videojuegos.

En concreto, los nuevos equipos (la mayoría americanos) tendrán una naturaleza en forma de franquicia o club que gire alrededor de una ciudad en particular. Las primeras se han concedido a Robert Kraft, propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots (Boston); Jeff Wilpon, director de operaciones del equipo de béisbol New York Mets (Nueva York); Noah Whinston, consejero delegado de Immortals (Los Ángeles); Ben Spoont, consejero delegado de Misfits Gaming (Miami-Orlando); Andy Miller, presidente y fundador de NRG Esports (San Francisco); NetEase (Shanghái); y Kevin Chou, cofundador de Kabam (Seúl).

Esta competición de videjuegos iniciará su andadura a lo largo de este año y, según los responsables del proyecto, constituirá «una gran oportunidad» para propietarios y jugadores. «Al ser la primera liga de eSports con una estructura basada en ciudades, la Overwatch League impulsará el crecimiento de las bases de seguidores locales», apuntan fuentes de la compañía en un comunicado.

La primera temporada de la liga contará con partidas de temporada regular que se jugarán en un estadio concebido para los eSports en Los Ángeles, mientras los equipos desarrollan sus recintos locales y así poder jugar como locales en temporadas futuras. Las partidas se jugarán los jueves, viernes y sábados. Se publicará un horario e información sobre la venta de las entradas en una fecha más cercana al inicio de la temporada.

Los equipos recibirán un porcentaje de los ingresos netos que genere la liga y se quedarán, además, con los ingresos que genere su territorio hasta un máximo anual, «algo sin precedente» en el mundo de los eSports, según los responsables de la competición. Además, los equipos están autorizados a organizar y obtener beneficios de 5 eventos amateur en su territorio cada año y a obtener una parte de los beneficios de la venta de artículos para aficionados de la liga. Un 50% de la venta de estos artículos se destinará al fondo de ingresos netos compartido por los equipos.

Todo girará, como es lógico, en torno a este videojuego que ya cuenta con 30 millones de jugadores en todo el mundo. «La Overwatch League, además de ofrecer a los mejores jugadores el reconocimiento y las recompensas que merecen, brindará a los aficionados nuevas experiencias y oportunidades para compartirlas» explica en un comunicado el presidente ejecutivo de Activision Blizzard, Bobby Kotick. «Estamos emocionados ante la posibilidad de trabajar con auténticos líderes del mundo de los deportes tradicionales y los esports y de establecer la competición como tributo a nuestros jugadores».