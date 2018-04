Guerra de las «telecos» para revolucionar los «eSports» Vodafone España y Giants Gaming anuncian su alianza bajo el nombre Vodafone Giants para competir en diversos campeonatos

La dicotomía deportiva ha sido un motor de crecimiento en los últimos tiempos. Existen rivalidades de larga duración en muchas disciplinas deportivas en los que los enfrentamientos de dos equipos de relumbrón son ya clásicos. En el fútbol, en el baloncesto, en el tenis, en el mundo del motor. Y esa rivalidad también está presente en los «eSports» o deportes electrónicos, competiciones de videojuegos.

Un fenómeno creciente (también en España) donde firmas de muchos sectores se han lanzado al ruedo a promocionar torneos, crear sus propios equipos profesionales o, en el caso del deporte tradicional, meter la cabeza en los «eSports». Pero las compañías de telecomunicaciones ya se colocan como rivales directos. Si el primero fue Telefónica, que cuenta con equipo propio (Movistar Riders) y su propia casa de entrenamiento, es el turno de Vodafone. Ambos clubes son los únicos que cuentan con participación en las diferentes modalidades de este fenómeno que generarán 900 millones de dólares de beneficio en 2018.

Así, Vodafone España y Giants Gaming han presentado este martes en Madrid su alianza bajo el nombre de Vodafone Giants, un equipo formado por 35 jugadores que participarán en campeonatos y ligas de «League of Legends», Call of Duty, «Hearthstone», FIFA, «CS:GO» y «Clash Royale», con el objetivo de convertirse en el «referente» de los deportes electrónicos en España.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la directora de Imagen y Marca de Vodafone España, Cristina Barbosa, y el presidente de Giants, José Ramón Díaz. Ambos han destacado la «ilusión» generada con esta nueva alianza. En este sentido, Barbosa ha asegurado que el principal objetivo de Vodafone es «ayudar al equipo a alcanzar sus metas sin influir en ningún momento en las estrategias de equipo», al tiempo que les ayudarán a «alcanzar su mejor nivel como jugadores».

Junto a esta alianza, el evento ha dado a conocer el cambio de ubicación de la «Gaming Room», que ha sido traslada al Polo Tecnológico de Málaga, «un espacio único en la región, que promueve la innovación en la industria de los videojuegos y que contará con la conectividad más alta del mercado», han asegurado desde la compañía.

Por su parte, José Ramón Díaz ha manifestado que «es todo un orgullo contar con un sponsor pionero en el mundo de los 'eSports'», en referencia a Vodafone, ya que, como ha señalado Díaz, se toman «muy en serio» con quién se asocian. La alianza llega en «un momento muy especial para Giants», ya que, este 2018 «es nuestro décimo aniversario y llevamos un tiempo preparando algo muy especial para nuestros fans».

Vodafone ha aprovechado el acto para anunciar los cambios que se llevarán a cabo y que afectarán al contenido del canal de YouTube y Twitch de Esports Vodafone. Por un lado, se actualizarán los vídeos de la Esports Vodafone Academy, donde los «streaming» pasarán a ser de una hora y de lunes a viernes hablaran de las novedades relativas a Giants, a la vez que sus integrantes «ofrecerán consejos» para que los espectadores mejoren sus habilidades.

Por su parte, Speedrun, el noticiario acerca de deportes electrónicos que se emite a través del canal de Twich de Vodafone, también será actualizado con «una propuesta basada en las opiniones que los usuarios envíen a través de su cuenta de Twitter», ha declarado la compañía. Por último, las AMA (ask me anything) o entrevistas a figuras influyentes del mundo de los «eSports» y los videojuegos, comenzarán a tener una periodicidad mensual a través de Esports Garage y contarán con público en directo. La primera de ellas tendrá lugar el próximo 24 de abril a las 19.00 horas, y contará con la participación de Alfonso Ramos, bicampeón del mundo de FIFA y actual integrante del equipo Vodafone Giants.