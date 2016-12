Los videojuegos más esperados de 2017

Un mundo hostil en el que el jugador deberá enfrentarse a enormes bestias. Desarrollado por Platinum Games, artífices de «Bayonetta 2» o «Star Fox Zero», este videojuego de acción y aventura estará disponible para Xbox One y Windows 10, aunque no se conoce fecha exacta.

Fantasía y peligro será la correa de transmisión de toda la ambientación. Habrá que acompañaa a Drew en su viaje hacia el extraño, hermoso e inhóspito mundo de Draconis. Allí, forjará un fuerte vínculo con un noble e imponente dragón: Thuban, el último de su especie. Los responsable del proyecto prometen un modo multijugador cooperativo y batallas épicas.