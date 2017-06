Ubisoft sorprende con su alianza con Mario y rescata (por fin) Â«Beyond Good & Evil 2Â»

Entretenida y sorprendente. La multinacional francesa Ubisoft ha ido de menos a más en su conferencia en la feria de videojuegos E3 de Los Ángeles, en donde ha destacado por encima de todo la colaboración con Nintendo y la sensacional (y esperada) secuela del título de aventuras en tercera persona «Beyond: Good & Evil 2».

Y eso que empezó fuerte con la presencia del «padre» de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, que presentó un videojuego de rol y acción táctica que mezcla los personajes de dos sagas de ambas compañías, el célebre fontanero y los simpáticos conejos. El resultado, «Mario+Rabbids Kingdom Battle», que estará disponible para la consola Nintendo Switch a partir del 29 de agosto. Una locura llena de acción desenfrenada.

De una estética muy visual y colorida, la idea planteada por el juego elimina de la ecuación las plataformas para centrarse en un sistema de combate por turnos y un argumento alocado en donde los conejos de Ubisoft se teletransportan al Reino Champiñón, en donde se encontrarán con algunos de los célebres personajes de Nintendo, Mario, Luigi o Yoshi.

Aunque se había podido ver en anteriores presentaciones, la firma gala desveló más detalles de «Assassins Creed: Origins», la próxima entrega de la saga de videojuegos de acción y aventuras en tercera persona que en esta ocasión refrendará su poderío con una mayor calidad gráfica y pequeños cambios sustanciales como un sistema de combate cuerpo a cuerpo más profundo, elementos de rol, con subidas de nivel y la presencia de un águila como herramienta de rastreo.

El título recreará el Antiguo Egipto, que servirá de escenario para la exploración de entornos, descubrir los secretos del inicio de la Hermandad de los Asesinos y montar no solo a caballo sino en camellos. Saldrá el 27 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC, con mejoras técnicas para las consolas de sobremesa más avanzadas como PlayStation 4 Pro y la futura Xbox One X. Con un país entero para explorar, desde los desiertos a los exuberantes oasis, desde el mar Mediterráneo a las tumbas de Giza, los jugadores lucharán contra peligrosos grupos y bestias salvajes mientras recorren esta enorme e impredecible tierra.

Pero no solo de «asesinos» vive Ubisoft. Con gran fortaleza se habló del violento «Far Cry 5», saga de videojuegos de acción y mundo abierto en primera persona, que en esta ocasión mandará a los videojugadores a la América profunda. Ambientado en una Montana repleta de sectas y organizaciones extremistas, el título incorporará, además, un nuevo sistema de cooperación con los compañeros que permitirá al usuario ordenar y dar instrucciones durante el combate.

Sorpresa inesperada fue «Skull & Bones», un nuevo videojuego de corte pirata que planteará batallas navales como si se tratase de una extensión de una de las actividades más cautivadoras de «Assassins Creed IV: Black Flag». La idea planteada es centrarse no solo en un único jugador (se podrá jugar en solitario), pero abrirse a la competición online con en enfrentamiento de equipos de cinco contra cinco.

También otra nueva franquicia será «Starlink: Battle of Atlas», un original juego de naves espaciales que, sin cautivar a nivel gráfico, se apoyará en la venta de réplicas de los vehículos como juguetes (siguiendo así la estela de las figuras amiibo) que se podrán jugar acoplándolos a los mandos y, con ello, personalizar las habilidades. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en otoño del próximo año.

Igualmente inesperado fue «Transference», un título basado en la tecnología de realidad virtual que desembarcará a principios de 2018. Estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y compatible con las gafas PlayStation VR y HTC Vive. Aunque se dieron pocos detalles del mismo, planteará secretos y desafíos para la mente con una ambientación retro.

Otro que también llegará al próximo año será entre otros títulos presentados destacaron «The Crew 2», secuela del videojuego de conducción y mundo abierto que, para esta ocasión, se ha abierto a otros vehículos. Irá más allá de las cuatro ruedas. Así, carreras de coches por la ciudad y el campo, lanchas, por el mar o, incluso, avionetas. «Steep», juego de deportes de invierno, recibirá además su primera expansión en diciembre, «Road to the Olympics», coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

Ubisoft aprovechó la conferencia para anunciar, de pasada, dos títulos nuevos como «South Park: Retaguardia en peligro», que estará disponible el 17 de octubre (y una adaptación para dispositivos móviles), así como la nueva entrega del videojuego de baile «Just Dance» para este año, que saldrá el 26 de octubre.