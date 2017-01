«Injustice 2»: así será su historia

Esclavos del ansia de poder. Héroe o villano. Bajo un planteamiento distópico, el videojuego de lucha «Injustice 2», continuación de «Injustice: Gods Among Us», contará con nuevos personajes, un sistema de combate más espectacular. Para abrir boca, además, se han dado más detalles acerca de la historia alternativa que recererá esta entrega.

Disponible para PlayStation 4 y Xbox One el 19 de mayo, esta secuela presentará un elenco de personajes más amplio, entre los que se encontrarán desde los clásicos Superman o Batman, pasando por Wonder Woman, a los que se sumarán Bane, Hiedra Venenosa, o Darkseid. El juego continuará la épica historia de «Injustice: Gods Among Us» en la que Batman y sus aliados colaboraban para reconstruir la sociedad mientras luchan contra aquellos que quieren restaurar el régimen dictatorial de Superman. Y, en medio del caos, ha surgido una nueva amenaza que pondrá en peligro la existencia de la Tierra.

En el nuevo tráiler desvelado por los creadores del juego, NetherRealm Studios, se ve a Brainiac como uno de los villanos principales. La trama argumental describe el caos generado y la lucha interna de Superman, que dividirá al resto de compañeros, se desconoce si de manera deliberada o por algún tipo de poder maligno por culpa de Brainiac.

Éste es un ser alienígena que en la recreación del universo de DC Comics se le presenta como un supervillano que fue capaz de empequeñecer a Kandor, la capital ficticia del planeta Krypton, lugar de nacimiento de Superman. Este «Dios en la Tierra» se cuestionará su propia ideología. En una de las escenas se aprecia, incluso, cómo Superman acaba con la vida de Joker como venganza por la muerte de su mujer Lois Lane.

En cuanto al planteamiento, cada batalla será definida por los jugadores gracias a las opciones de personalización de los héroes y villanos del universo de DC con elementos únicos que se podrán adquirir a lo largo del juego. Por primera vez los jugadores podrán decidir sobre la apariencia de sus personajes, sus técnicas de lucha y su desarrollo a lo largo de una gran variedad de modos de lucha.