El próximo título de acción de la saga de videojuegos «Assassin's Creed», Origins, ha suscitado mucha expectación entre sus fans por una de las secuencias del tráiler: una serpiente gigante. Por lo que muchos aficionados empezaron a plantear la idea de que la compañía Ubisoft había decidido incluir elementos de fantasía.

Sin embargo, el diseñador y director del videojuego, Ashraf Ismail, ha salido a defender la temática de la trama de «Origins», que en esta ocasión discurrirá en el Egipto de los faraones. Ismail recalcó que la saga siempre se ha movido en el terrano de lo real y lo seguirá haciendo. Además, señaló durante una entrevista que hay una explicación lógica para la aparición del reptil gigante.

«Lo que voy a decir es que, porque sé que hay fans preguntando si vamos a la fantasía, es que queríamos jugar con los misticismos, la religión, la Dioses con cabeza de animal. Esta era una manera creíble y auténtica de imaginar, desde una perspectiva corriente, lo que se podría esperar del Antiguo Egipto», respondió a «Eurogamer.net»

Asimismo, Ismail señaló que la serpiente está «totalmente justificada», pero no ha querido indicar si el protagonista está sufriendoalucionaciones o se trata de un sueño. Sin embargo, en otras declaraciones ha vuelto a recalcar que «'Assassin's Creed' es una experiencia creíble. Quiero decir que tenemos nuestra tradición, por supuesto, tenemos nuestra Primera Civilización, y ese aspecto, quiero decir que no nos alejamos de eso, es parte de la marca y lo asumimos. Pero tampoco vamos al azar de alta fantasía», dijo.

«Assassin's Creed: Origin» podría ser la solución a las bajas ventas generadas con el último videojuego «Assassin’s Creed: Syndicate», que según el último informe sobre financiero de la compañía Ubisoft señala que a fecha de junio de 2017 ha vendido más de 3,5 millones de copias. Por lo que la misma casa de videojuegos que creó a «Prince of Persia» espera que se superen las ventas de las 4,6 millones de copias vendidas que se obtuvieron con «Assassin’s Creed: Unity».

Saga de Assassin

«Nada es verdad, todo está permitido» es una de las icónicas frases de la saga de videojuegos, que desde su primera versión intentó extrapolar la historia real de la hermandad de asesinos «Hassasins», pero que muchos fans han perdido el interés después de que ese tuvieran de despedir del protagonista Desmond en «Assassin's Creed: Revelations». Por otro lado, en sus inicios trató los aseinatos de personajes históricos porque los «Hassassin».

«Assassin's Creed» llegó a la gran pantalla en diciembre con una historia que pilló de sorpresa a los fans, porque en los vídeojuegos no aparecía un escenario ubicado en España. Ubisoft lanzará su décimo juego principal cuando el título se estrene el 27 de octubre para PlayStation 4, PC y Xbox One. El juego también soportará la PS4 Pro y Xbox One X.