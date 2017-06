Un E3 2017 descafeinado: entre la fuerza del 4K, mirando al largo plazo y las grandes ausencias

Algo ha cambido este año en la feria E3 de Los Ángeles, que cerró sus puertas con 68.400 visitantes. Por primera vez se ha abierto al gran público. Y también ha habido una mayor presencia de los llamados deportes electrónicos, el negocio al alza de las competiciones de videojuegos. Con todo, ha vuelto a exhibir algunos de los títulos que inundarán las tiendas en los próximos meses, así como una tendencia clara: el esfuerzo por incrementar la calidad gráfica y alcanzar el nuevo tótem de la industria, el 4K o la Ultra Alta Definición.

Y es que las compañías fuertes en el mundo de los videojuegos ponen su punto de mira en el E3 para mostrar al mundo, anuncio tras anuncio, sus proyectos futuros y sus próximos juegos, tanto exclusivos como no exclusivos. Aunque es cierto que este año el escaparate angelino ha golpeado más flojo que otros años, sí nos han dejado una ingente cantidad de juegos para lo que queda de año y parte de 2018.

Microsoft: quiere el trono del 4K

Las principales empresas del sector desvelaron algunas de sus propuestas. Microsoft llegó con una nueva consola debajo del brazo. Xbox One X, conocida hasta ahora como Project Scorpio, demostró su gran potencia gráfica. Será capaz de mover videojuegos en 4K nativos, es decir, sin trucos técnicos como su rival Sony con PlayStation 4 Pro, lanzada hace escasos meses. Según Phil Spencer, responsable de Xbox, es «la consola más potente que jamás haya existido» ofreciendo juegos a 4K nativos gracias a sus 6 teraflops a 1.172 GHz, 12 GB DDR5 y 326 GB/s de ancho de banda, además de añadir la retrocompatibilidad con las anteriores consolas, incluso la primera de todas ellas.

El caso es que la firma americana ha querido así erigirse como garante del 4K. Le acompañó su nuevo catálogo de juegos, algunos prometedores como la brillante aventura de piratas «Sea of Thieves», el apocalíptico mundo abierto de «State of Decay 2» o el caricaturesco «Cuphead». Se echó de menos algún título exclusivo más relumbrón que cautivara al público de verdad. Tiró de dos premisas: la retrocompatibilidad y de creaciones de terceros que sacarán provecho a la calidad gráfica de la nueva plataforma.

Prueba de ello fueron los diferentes anuncios concernientes a esta calidad gráfica como «Forza Motorsport 7» o el anuncio del nuevo juego de la saga metro basada en las novelas de Dmitry Glukhovsky, «Metro Exodus», en el que el usuario se pondrá a las manos de Artyom, al igual que pasaba en los anteriores Metro, para disfrutar de unos escenarios increíbles por los distintos paisajes del metro y de la lucha contra un sinfín de bestias salvajes.

Xbox también hizo uso de su potencia en 4K nativo para enseñarnos lo nuevo de Assassin’s Creed de Ubisoft por medio de Jean Guesof, director creativo de la compañía; «Assassin’s Creed Origins», que este año nos llevará a Egipto con Bayek, el protagonista, y que poseerá toques de rol con niveles y armas e inventario. Aparte, Xbox también quiso aprovechar su conferencia para presentar una grandísima cantidad de juegos que saldrán a lo largo de este año y 2018 con la presentación de más de una veintena de juegos, entre los que destacan «Dragon Ball FighterZ» o «Black Desert», exclusivo MMORPG -Videojuego de rol multijugador masivo online-.

Minecraft, presentado por Lydia Winter, también tuvo su espacio en la conferencia de Xbox anunciando su paso a 4K y el cruce entre las plataformas de PC, Nintendo y Android, para que todos los jugadores de Mincraft jueguen en el mismo universo online, quedando únicamente fuera Sony. Otra de las sorpresas fue el lanzamiento de la precuela de «Life is Strange», llamado «Life is Strange: Before the Storm», en el que controlaras a Chloe y los acontecimientos que tienen lugar antes de lo acontecido en el primer juego.

Para finalizar, presentaó tanto «Anthem», un título enfocado al multijugador y mundo abierto con un entorno salvaje y hostil, y «La Tierra Media: Sombras de Guerra», que volverá a ponernos al volante de Talion, el protagonista del primer juego, que le dará una vuelta a Sistema Némesis -los enemigos recuerdan nuestros combates y ajustan las conversaciones- y unos gráficos mejorados.

Sony: sin consola nueva y sin «Last of Us II»

Como siempre, la compañía nipona es experta en generar gran expectación con sus nuevos títulos. Aunque la conferencia siempre suele ser a altas horas de la madrugada, siempre merece el esfuerzo quedarse a verla, aunque no fue la ocasión para «The Last of Us 2» y «Red Dead Redemption 2». En su lugar, «Uncharted: El Legado Perdido», que abría fuerte la conferencia de Sony con el nuevo título-expansión de la serie de videojuegos de aventuras en el que esta vez el jugador tomará las riendas desde la perspectiva de dos personajes hasta ahora no jugables como Nadine y Chloe.

Aloy también tendría un hueco para anunciar la nueva expansión de «Horizon Zero Dawn», pero lo que sin duda se llevó el aplauso del público fue el tráiler del ya presentado el año pasado «Days Gone», donde pudimos ver el estilo de combate contra humanos en este mundo apocalíptico lleno de zombies en el que la supervivencia y la acción será su punto fuerte. Una nueva entrega de «Monster Hunter World» y la remasterización de «Shadow of the Colossus» también pillaron desprevenido al público y ambos saldrán a principios del 2018.

El nuevo «Call of Duty WWII» también consiguió arrancar los vítores del público con unas buenas cinemáticas de la ambientación de este nuevo título que nos devolverá a los orígenes de la saga, que no son otros que la segunda guerra mundial. Otro de los momentos más esperados fue sin duda el de «God of War», del que el año pasado ya pudimos observar un tráiler y este año hemos podido ver algo más extenso con unas partes de gameplay en el que observamos a Kratos empuñando un hacha junto a su hijo que nos llevaran a un viaje movido por la sed de venganza. Los combates sangrientos y la adrenalina serán la esencia típica de esta saga.

Quantic Dream también presentó lo nuevo su nueva historia interactiva de la que ya es experta, con el sobrenombre de «Detroit: Become Human», en el que los jugadores tendrán que liderar una revolución en la piel de Marcus y en el que el poder en la toma de decisiones será la tónica de este juego. «Destiny 2» también presento un video poco revelador sobre su contenido que saldrá a la venta el próximo 6 de septiembre. Por último, pudimos ver más de «Spider-Man», en el que Shawn Layden mostró un gameplay en el que pudimos ver el sistema de combates que traerá este juego de Insomniac Games y que tendrá una gran cantidad de «Quick Time Events, un controvertido sistema de juego que permite un control limitado del personaje en escenas.

EA: entre Star Wars y el fútbol

La desarrolladora estadounidense ha sido la encargada, otro año más, de dar el pistoletazo de salida al evento. Y en su conferencia, como si de una tradición se tratara, ha dejado varias sopresas en forma de nuevas propiedades intelectuales que nos han dejado con un buen sabor de boca, entre ellas «A Way Out», un juego multijugador cooperativo que nos pone en la piel de dos convictos que, según Josep Gares, escritor y director de esta nueva franquicia, será «un viaje en el que vais a jugar cooperativo como nunca antes lo habíais hecho». «Anthem» es otra de las nuevas creaciones desarrolladas por la compañía creadora de Mass Effect, Bioware, de la que se mostró más contenido en la conferencia de Xbox.

Otra de las novedades de este EA Play es la inclusión de un modo historia en «Madden NFL 18», al igual que ocurría en otros juegos como «Fifa 18» que volverá a contar con una historia del personaje Alex Hunter y la vuelta de «NBA Live 2018» en un intento recuperar la gloria arrebatada por su competidor directo, «NBA 2K 18».

El director general de la compañía americana fue el encargado de dar paso a la presentación más esperada que no es otra que la de «Star Wars: Battlefront 2», de la cual pudimos ver un extenso gameplay de unos 15 minutos de duración en la que pudimos ver a los distintos héroes como Rey o Darth Maul, y la inclusión de más vehículos y de batallas espaciales. «Need for Speed Payback» y Los próximos contenidos descargables fueron otras de las novedades que nos dejó EA en esta descafeinada feria.

Bethesda: otro año más, pero más al grano

Aunque hubo quien se quedó con las ganas de que se anunciara por sorpresa «The Elder Scrolls VI», la conferencia de Bethesda nos ha dejado una retahíla de novedades, aunque demuestra que no tiene esa capacidad de producción que otros gigantes del sector. Aún así, sabe explotar bien a su fórmula. Destado fue la adaptación a la tecnología de realidad virtual Doom, Skyrim y «Fallout 4» en una presentación que corrió a cargo de Pete Hines, vicepresidente de relaciones públicas y marketing, y la inclusión en estos dos últimos de la aplicación Creation Club, un sistema de inclusión de «mods» -archivos que modifican algunos elementos de los juegos- oficiales seleccionados por la propia compañía para «asegurar su calidad».

Nintendo también fue protagonista en la conferencia gracias al anuncio de Skyrim para la consola Switch y, tras este anuncio, presentó los nuevos juegos que llegarán a lo largo de este año como «Dishonored: La muerte del forastero», un juego independiente que sirve también como expansión de «Dishonored 2» y que alargará la historia de este. Por último, los dos anuncios más fuertes de la compañía fueron «The Evil Within 2», la esperada secuela de este survival horror que tanto gustó a la crítica y que saldrá a la venta el 15 de octubre, y «Wolfenstein 2», el famoso juego first-person shooter que nos vuelve a dejar a manos del carismático personaje de B.J Blazkowicz en un mundo dominado por los nazis y con diálogos, acción y máquinas gigantes.

Ubisoft: una interesante alianza y una sorpresa

Como suele ser habitual, Ubisoft presentó su artillería de juegos para los próximos meses, entre los que se encontraban los ya presentados «Assassins Creed Origins» o nuevos proyectos como «Mario + Rabbids: Kingdom Battle», una sorprendente unión entre los personajes de Nintendo y un mundo loco lleno de la personalidad de los histriónicos conejos.

Otro de los anuncios fue «The Crew 2», secuela del juego de conducción de mundo abierto que nos volverá a hacer conducir por Estados Unidos y esta vez con una mayor cantidad de nuevos vehículos. «South Park: Retaguardia en peligro» también nos trajo un nuevo tráiler y «Skull & Bones», un proyecto de batallas navales en el que pondrá el acento en el entorno online. No faltó «Far Cry 5», que también tuvo su lugar con un nuevo tráiler y un secuencias jugables en directo. El juego de disparos en primera persona y mundo abierto se embarcará en Estados Unidos -en concreto a Montana- donde los jugadores deberán ocuparser de temas relacionados con sectas. Por último, el anuncio más sensacional fue sin duda «Beyond Good & Evil 2», en el que Michel Ancel, presentador del juego, lloró incluso al terminar el espectacular tráiler debido a la ovación del público.

Nintendo: trinfuador con solo un video

Esta edición de la feria ha servido para recrearse en el regreso por todo lo alto de Nintendo. Triunfante con su consola híbrida Switch, la firma japonesa volvió a demostrar que ese esfuerzo técnico por lograr juegos a 4K no va con ellos. Y se centró en lo que mejor sabe hacer, experiencias adictivas. Para ello, adelantó un nuevo título de Pokémon con elementos de rol y el esperado «Super Mario Odyssey».

La veterana firma japonesa fue la última en presentar siempre sus novedades y como si de su característica de originalidad e innovación suya se tratara, lo hace en un formato diferente. La empresa de Kioto mostró un video grabado previamente al estilo Nintendo Direct en el que se desvelaron los juegos que llegarán a la plataforma en los próximos meses. «Xenoblade Chronicles 2» debutará ya en Navidades. Kirby también volvió a la vida con un tráiler de presentación de un nuevo juego, así como una expansión para «The Legend of Zelda: Breath of the Wild».