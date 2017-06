Vuelve la magia de las estrellas. Regresa al mundo de los videojuegos la adaptación de una de las sagas del cine más queridas de todos los tiempos. Y lo hará con un pulso hacia el jugador en solitario con una historia jugable. Star Wars: Battlefront 2, nueva entrega del videojuego de disparos, contará con algunas novedades a nivel de contenido como la presencia de un modo historia.

La compañía americana Electronic Arts presentó, durante su conferencia inaugural de la feria de videojuegos E3 que se celebra esta semana en Los Ángeles (EE. UU.), los nuevos títulos en los que trabaja y que lanzará al mercado en los próximos meses. Entre sus novedades destacarán nuevas entregas de sagas emblemáticas. Star Wars: Battlefront 2 tendrá mayor contenido jugable y un modo historia protagonizado por Iden Versio, comandante del escuadrón Inferno de las fuerzas imperiales.

El juego recreará algunos episodios narrados en el cine, también la última entrega hasta la fecha, El Despertar de la Fuerza, así como localizaciones como Naboo, planeta de origen de la Reina Amidala. Por supuesto, y pese a tener varios escenarios jugables para un solo jugador, se centrará en el modo multijugador. Soportará hasta 64 jugadores al mismo tiempo, por lo que se crearán partidas intensas.

Cristiano Ronaldo, portada

La compañía americana también desveló nuevos detalles de la nueva entrega del videojuego de fútbol FIFA 18, que promete mejores animaciones y movimientos más realistas de los futbolistas, así como una continuación del modo historia estrenado el pasado año y que dejó buen sabor de boca. Así, los jugadores podrán volverse a poner en la piel del personaje de Álex Hunter en su ascenso hacia el estrellato.

Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, será por primera vez la imagen de portada de esta temporada en una declaración de intenciones; su personaje virtual tendrá una recreación exquisita que emulará incluso desde su tipo de zancada, movimientos y gestos para intentar concederle un mayor realismo. Una promesa que se hará extensible a todos los equipos y futbolistas principales.

El deporte volverá a marcar la estrategia de la compañía americana. Otros títulos de su catálogo serán Madden NFL 2018 (fútbol americano) y NBA Live 18 (baloncesto). El primero incorporará un modo historia, mientras que el segundo, pese a sus avances, lo tendrá difícil para igualar a su rival, NBA 2K 18, que en los últimos años se ha convertido en el principal exponente de este deporte.

Aunque no es un lanzamiento reciente, EA quiere seguir exprimiendo Battlefield 1. El videojuego de disparos en primera persona ambientado en la Primera Guerra Mundial contará con un nuevo contenido descargable llamado “In the name of the tsar” inspirado en el frente ruso y que incluirá seis nuevos mapas multijugador (nevados, nocturnos). Estrenará también con mujeres soldado. En un intento de potenciar los deportes electrónicos, el juego tendrá un nuevo modo competitivo a lo largo del año.

Piques en mundo abierto

Need for Speed Payback será la continuación del videojuego de carreras y que estará disponible a partir del 10 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Mejores gráficos y un contenido centrado en la vuelta de las misiones de persecución policial y nuevas opciones para personalizar los vehículos. ¿Volverá a sus raíces?

La acción se organizará en base a un extenso mundo abierto en donde los jugadores deberán aceptar misiones, aunque incluirá una historia ambientada en un conflicto de intereses y venganzas personales. Habrá hasta cinco clases diferentes coches (carrera, derrape, todoterreno, aceleración y escape), que cambiará el estilo de conducción. Además, se podrá crear un bólido personal en base a vehículos abandonados repartidos por todo el mapa y los recursos disponibles.

Pero la compañía se guardaba un as en la manga. Dos nuevos títulos que harán seguro las delicias de los amantes de las plataformas. Uno de ellos será A Way Out, una aventura carcelaria cooperativa desarrollada por los creadores de Brothers: A Tale of Two Sons, y que se podrá jugar en pantalla partida sobre la misma consola. Con muy buena pinta a nivel jugable (no destacó precisamente por sus avanzados gráficos) el objetivo del título será escaparse de la cárcel. El otro se llamará Anthem y estará desarrollado por el prestigioso estudio Bioware, que han estado detrás de la saga espacial Mass Effect. Pocos detalles de han desvelado, aunque sí que sacará provecho a la potencia gráfica de la próxima consola de Microsoft, conocida como Scorpio, y que promete mover videojuegos en calidad de imagen a 4K.