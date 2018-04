Once canales de YouTube aptos para niños pequeños Una recopilación de algunos espacios donde los pequeños se encontrarán con videos de juguetes o series populares

Los tiempos han cambiado radicalmente con la popularización de las nuevas tecnologías y, en especial, con la irrupción en la sociedad de los teléfonos móviles conectados a internet. Cada vez con más frecuencia los menores de edad tienen fácil acceso a internet y los servicios que acompañan.

También en edades muy prematuras, en donde es fácil ver a un niño de tres o cuatro años con el móvil viendo videos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), La edad a la que nuestros jóvenes comienzan a tener dispositivo propio se adelanta año tras año, incrementándose partir de los 10 años.

Los expertos insisten en que la vigilancia, la comunicación y establecer franjas horarias para desconectar son aspectos fundamentales a la hora de permitir el empleo de «smartphones» y, por tanto, acceso a videos por parte de los menores. Existen servicios acorde a su edad, como es el caso de YouTube Kids, aunque si bien es cierto que, en ocasiones, se suele «colar» contenido inapropiado.

Aún así, es importante establecer controles parentales y restringir el acceso a ciertos contenidos audiovisuales entre los niños de menor edad. Para estar algo tranquilos a la hoa de exponer a los hijos pequeños frente a un móvil recomendamos algunos canales de YouTube muy populares que pueden, a veces, incluso contribuir a su educación.

La cerdita descarada

Por ejemplo, la conocida serie de dibujos animados protagonizada por una familia de cerditos dispone de varios canales distintos en función del idioma, entre los que se encuentra la versión en castellano. Así, «Peppa Pig» relata la vivencia de unos simpáticos cerditos con su característico apartado gráfico de trazo grueso y simpleza. Además de algunos capítulos completos de las temporadas oficiales, este canal no oficial alberga secuencias de puzles y curiosidades. Desde la web oficial de Clan TV, canal infantil de RTVE, se pueden consultar los contenidos en alta calidad y los programas oficiales.

Los juguetes cobran vida

Con más de cuatro millones de suscriptores, Toys on the go es un simpático espacio en el que se albergan videos de juguetes y de pruebas de los mismos. Un contenido que fascinar y apasionar a los más pequeños. Se trata de vídeos demostrativos de juguetes en español. Un entretenimiento para los pequeños en donde tres veces por semana se publican nuevos contenidos. Muñecos parlanchines, objetos gastronómicos o la casa de personajes de animación conocidos como los de Disney son algunos de los más recurrentes.

De todo un poco

Más descarado y para niños más mayores de tres años puede encontrarse el canal Mikeltube, en donde un niño y sus familiares resuelven retos, prueban juguetes también y comentan sus vivencias cual «youtuber». Este espacio de Mikel y su hermanito Leo cuenta con más de un millón de suscriptores y hablan en español. En algunas entrevistas, sus padres reconocen que suelen producir el contenido como mucho dedicándole dos horas a la semana.

Recursos educativos

Otro canal de YouTube interesante para estas edades es el de PioPio Family. Aquí se dan recursos para educación infantil: cuentos, actividades de lectura, de matemáticas, artículos de psicologia infantil y juvenil y mucho más. Lo producen con mucho estilo con disfraces y se practican muchos juegos diveritos. Tiene casi 80.000 seguidores.

Cuentos y aprendizaje

Dedicado a los cuentos infantiles, desde Mundo Primaria se narran secuencias y pasajes de historias conocidas y otras no tanto. Esta plataforma surge como una fuente de juegos infantiles educativos y otros recursos didácticos gratuitos para niños de entre tres y doce años. La idea es aprender jugando.

A ser didáctico

Pensado para el conocimiento del lenguaje y los idiomas, este espacio llamado Sami Apps viene como respuesta a un ecosistema de servicios destinados a aprender las formas, los colores o los números. Todo muy didáctico y visual.

A por el inglés

Precisamente, la serie de dibujos Mouk dispone de su propio canal en inglés, ideal así para que los más pequeños se familiaricen con este idioma. En este canal con 19 mil segjidores se peuden encontrar numerosos videos con todos los episodios.

Probando juguetes a malsalva

Otro de gran éxito que, igual para los mayores de dedad les choca un poco, es Mejores Juguetes. Tiene más de siete millones de suscriptores. Ahí se recogen videos, animaciones y se prueban, cómo no, muchos objetos infantiles para pasar un buen rato.

Cantando que es gerundio

También pensado para aprender inglés, desde SuperSimpleSongs se recogen videos de canciones infantiles en este idioma, así como otras actividades artísticas. Es posible que en algún momento veas a tu hijo pequeño dando brincos por doquier.

El mundo de Pocoyó que no falte

El extenso mundo de Pocoyó también está presente en YouTube desde su canal oficial. Es una de las series infantiles de mayor éxito de los últimos tiempos. Cuenta la vivencia de un pequeño niño y sus amigos, un elefante o un pato. Seguro que lo conoces.

El príncipe «youtuber»

Es uno de los «youtubers» que más dinero ingresó en 2017. Y no es para menos. Este asiático niño de seis años tiene su propio canal, Ryan ToysReview, en donde sus familiares le graban haciendo cualquier cosa, probando principalmente juguetes, destapándolos y haciendo su particular videonalálisis que, seguro, va a envidiar a los más pequeños.