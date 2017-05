Aplicaciones para leer libros electrÃ³nicos

A esta «app» la denominan el «Spotify de los libros». Y no es para menos, puesto que su propuesta consiste en que a través de un pago por suscripción el usuario acceder a un amplio catálogo de libros y revistas de todos los géneros. Lo hace con un sistema de acceso ilimitado, aunque puede ser que si te interesa un título en particular y éste no se encuentra disponible pues no se podrá consultar.

Uno de los aspectos positivos del servicio es que detecta los diferentes libros electrónicos que se dispone en la memoria del terminal o las distintas bibliotecas y reúne todo el contenido en un solo lugar.

La «app» permite también realizar búsquedas sobre los documentos, organizar por categorías los diferentes títulos, así como añadir marcas y notas en los párrafos. Como no podía ser menos, desde la propia herramienta se puede ajustar el brillo y cambiar el tamaño de letra.