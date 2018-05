YouTube El Rubius, el mayor «youtuber» de España, se retira temporalmente por ansiedad: «Me cuesta respirar» En un atípico y sincero video, Rubén Doblas desvela a sus seguidores en YouTube que padece problemas a consecuencia de la cada vez más presión ejercida por su meteórico ascenso a la fama

J.M.SÁNCHEZ.

MARID Actualizado: 25/05/2018 11:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El éxito pasa factura. Ser conocido internacionalmente no es, en muchas ocasiones, la alegría de la huerta. Con casi 30 millones de suscriptores, Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, es el «youtuber» español más conocido, lo que le ha permitido ingresas grandes sumas de dinero desde que comenzara a publicar videos en YouTube. Pese a todo, el creador ha anunciado que se retira temporalmente por problemas de ansiedad.

En su último y atípico video publicado en su canal oficial, El Rubius se ha sincerado como nunca. Lo ha hecho para contar un problema pocas veces desvelado por los famosos. En los siete minutos de duración, ha confirmado los motivos de su retirada temporal. En los primeros segundos, el «youtuber» anticipaba que no iba a ser un video normal en donde el humor es su seña de identidad. «Esto va a ser un video un poco serio. Os voy a contar una serie de problemas que he tenido últimamente, mentalmente sobre todo. La mayoría sabéis que soy una montaña rusa de emociones y lo suelo tapar todo con humor, y que tengo rachas buenas y otras malas como todos los seres humanos de este planeta», ha explicado.

En ese sentido, El Rubius ha desvelado que en los últimos meses no se ha estado encontrando muy bien psicológicamente. En los útlimos meses -asegura- le está costando más ponerse delante de la cámara y grabar videos, así como hacer retransmisiones en directo como de costumbre. «Cada vez siento más presión y me pongo más nervioso y me cuesta más respirar, me dan bajones», ha informado a sus seguidores.

«No me estoy enncontrando muy bien», ha insistido el conocido «youtuber», al tiempo que ha recononcido que en algunas de las últimas emisiones en directo ha tenido que dejarlo antes de tiempo porque sentía que se desmayaba. La razón, «la ansiedad de intentar ser la mejor versión de mí mismo», lo que ha propiciado su retiro temporal. Una situación pocas veces asimiladas por el público y tratadas por personalidades célebres o deportistas.

Un problema de salud que, pese a todo, también afecta a las estrellas, en este caso, un joven que desde hace siete años ha pasado de subir videos caseros a la plataforma YouTube a casi no poder salir a la calle por la persecución interminable de los fans. Durante un tiempo se marchó incluso a vivir a EE.UU. para alejarse de ese interés mediático, que le ha llevado incluso a protagonizar anuncios comerciales en televisión, a publicar libros y a diseñar su propia línea de ropa y complementos.

«Esto me lleva pasando en el último año, pero ha ido a más. He tenido que ir al médico», ha lamentado El Rubius. «He estado pensando que creo que es algo que he ido arrastrando todos estos años. El tema de cada vez más presión, cada vez más gente opinando de ti, cosas buenas y cosas malas. Cada vez intento hacer las cosas lo mejor posible».

«Es como que estoy luchando contra todos esos demonios que tengo todos los días en mi cabeza», ha relatado en un emotivo y sincero vídeo. «Lo que necesito es irme una temporada, desconcetar de todo esto porque llevo mucho tiempo sin parar, sin poder vivir lo que estoy viviendo desde fuera. Siempre tengo en mente los siguientes videos que voy a hacer, los próximos viajes, los nuevos proyectos. Suena a problemas del Primer Mundo», ha subrayado.

Un problema silencioso

«Hacer videos es lo que más me gusta del mundo, pero cada vez me cuesta ser yo mismo y ponerme delante de la cámara y colocarme la máscara de El Rubius por así decirlo para dar el 100% de mí. Voy a necesitar un tiempo para verlo desde fuera y ver cómo puedo seguir siendo yo mismo pero sin perder la cabeza», ha valorado. «No quiero que llegue a ese punto en el que me estalle la cabeza y me vuelva loco».

Pese a todo, El Rubius ha adelantado que no se irá definitivamente de todos sus protyectos. su descanso, indefinido, se enmarcará en los meses estivales, un tiempo al que se dedicará a la producción de su serie de anime, «Virtual Hero», que se estrenará en otoño. En cualquier caso, el joven «youtuber» ha visibilizado un problema, sobre todo, entre personas jóvenes.

El embiste de la depresión y la ansiedad es un problema que da la sensación que pasa de largo por personalidades famosas, muchas de ellas, apostadas en una acomodada y holgada situación económica. Pero también se han dado numerosos casos, sobre todo, en personas a las que el éxito les acompañó desde muy pronto y en un ascenso a la fama meteórico. Gente como el cantante Pablo Alborán tuvo que retirarse durante dos años por una situación similar. O la artista británica Adele o la actriz Scarlett Johanson han pasado por lo mismo. También el futbolistas Bojan Krkic desvelaba un problema parecido recientemente cuando era jugador del F.C. Barcelona.