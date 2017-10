YouTube Logan G, el «youtuber» de las bromas que aspira a grabar un videoclip Su canal se mueve entre temáticas como las bromas y los retos que realiza en compañía de sus amigos, con los que vive bajo el mismo techo

Lydia Natour

@LydiaNatour Seguir Madrid 18/10/2017 22:17h Actualizado: 18/10/2017 22:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Logan G no es un «youtuber» cualquiera, de todas las temáticas habidas y por haber en la plataforma de vídeos él se ha decantado por el humor pesado. Puede encantar u ser odiado, pero a su joven edad acuña más de 1.780.000 suscriptores.

Su canal se mueve entre temáticas como las bromas y los retos que realiza en compañía de sus amigos, con los que vive bajo el mismo techo. Logan G es el pseudónimo y el nombre de pila del personaje de ficción Lobezno, el cual lleva tatuado.

Ahora mismo, se dedica exclusivamente al mundo «youtuber», aunque cuando empezó a subir vídeos estaba estudiando y trabajando a la vez. El primer vídeo más serio lo subió en 2013, pero realmente ha empezado a ser conocido este año. En seis meses experimentó el crecimiento de pasar de tener 70.000 seguidores a un millón y medio.

¿Cuál es la mejor forma de gastarle una broma a un amigo?

La mejor manera es cuando pasa el límite de broma, que no se lo espere y llevarlo más allá. Que no sea simplemente una broma o una reacción, es decir reacción y más.

¿De todo el repertorio que muestra en sus vídeos con cuál se queda?

Me encantan mucho las de impacto visual. Es decir, que hagas algo y la persona llegue y lo vea. Por ejemplo, hace unos días dejé mi coche en Madrid que era rojo y me lo pusieron de color oro entero. No sé si es una broma porque pasa el límite, pero me gusta.

¿Luego quién paga el arreglo?

Yo. Me ha gustado el oro, me gusta el coche así.

¿Si fuera a gastarle una broma alguien de este sitio qué haría?

Algo a la comida, posiblemente.

¿Cuáles son las consecuencias de comerse el burrito más grande, una montaña de hamburguesas o una pizza-hamburguesa?

Las consecuencias no pude decirlas en ese vídeo, pero el picante no me sienta muy bien. Empezamos a coger todo el picante que vimos en el supermercado, empezamos a echarnos unos detrás de otros -mexicanos y demás- en total al final unos diez o quince.

¿Sueles contar mucho con sus amigos?

Siempre, vivo con ellos en «la mansión».

¿Sus amigos también se llevan una comisión de su canal?

Sí, claro, es nuestro trabajo. Ellos se llevan parte.

¿Tiene pensado incluir otro tipo de temática en su canal?

Sí, siempre intento cambiar en ese sentido. Siempre mejorarlo y ser más profesional dentro de lo que se pueda.

¿En qué está trabajando ahora?

Ahora tengo proyectos. Me gustaría hacer videoclips, pero no videoclips profesionales, sino de los que se pueden hacer en 24 horas: la letra -por supuesto-, grabarlos, editarlos, pero más casero y que no se queden cutres.

¿Quién va a cantar?

Por supuesto yo. Las letras las escribo yo.

¿De qué estilo?

El estilo de música que tengo yo no es fijo, me gusta tanto música española como podría ser otros como El Niño de la Hipoteca. También me gusta el «trap», que seguramente tire por ahí porque a la gente le gusta más

¿Qué verán los fans en la Samsung MadFun?

Puro espectáculo, eso desde luego. Simplemente vamos a hacer entre todos que el día 28 de octubre lo pasemos súper bien, divertirnos y estar con los fans. Pasar la barrera de estar en mi casa a verlos en persona.