Hablar con Lytos y Breifr9 es charlar con dos «youtubers» que hablan sin complejos ya no sólo de cómo es Youtube, una plataforma a la que agradecen muchas cosas pero de la que tienen alguna que otra queja, sino también de cómo son ellos. Porque no solo son creadores de contenidos, sino dos jóvenes con nombres y apellidos propios, con virtudes y defectos, que viven en primera persona la losa de ser autónomo pero que disfrutan como niños de lo que hacen. Porque tienen la enorme suerte de dedicarse a lo que más les gusta.

Breixo Fernández del Río (Pontevedra, 28/9/94) y Carlos Vidal Ferrer (Mallorca, 2/8/88) han viajado desde sus tierras natales hasta Madrid para asistir por primera vez a la Tubecon, la convención de «youtubers» que, tras triunfar en otros países de Europa como Finlandia o Suecia, acoge ahora la capital este sábado 18 de febrero para suerte de los seguidores, quienes van a compartir momentos únicos con quienes siguen normalmente a través del «smartphone».

Lytos, con casi 600.000 suscriptores en su canal de Youtube, y Breifr9, con casi un millón, no han querido perderse esta cita. Aunque antes, ABC Tecnología ha podido charlar con ellos de las cosas buenas -y también malas- que tiene Youtube.

¿Qué os parece este evento? Porque os vais a encontrar con muchos fans

Breifr9: Es una muy buena idea. Vamos a enseñarles lo que hacemos en primera persona lo que ellos suelen ver desde casa.

Lytos: Es muy emocionante verles ahora en directo, sus reacciones… Para mí, mis seguidores son en parte especial porque yo empecé en Youtube a compartir mis cosas (letras, canciones, contenidos...) sin intención alguna y me sorprendí porque la gente empatizó mucho y se empezó a forjar la comunidad.

¿Seguís explicándole a la gente qué os dedicáis?

Breifr9: A mí me siguen diciendo que cómo ser «youtuber» puede ser un trabajo. Es verdad que cada vez me lo van preguntando menos porque en España se empieza ya a entender. Pero, en líneas generales, la gente te dice que ganas dinero sin hacer nada. Me canso de explicarlo porque no quieren entenderlo. Tengo la oportunidad de trabajar de algo que me encanta y que no tiene que ver con lo que estudié.

Lytos: A mi no me gustan demasiado las etiquetas. ¿Soy «youtuber» porque utilizo la plataforma? ¡Sí! Pero soy algo más. Llevo en Youtube casi desde que abrió y, por entonces, no se cobraba. Yo hacía «beatbox», música y decidí abrirme el canal para que la gente me viera y me saliera trabajo. Desde entonces, no he dejado de trabajar y de hacer muchas cosas porque yo soy más bien un artista que utiliza Youtube como una plataforma más.

Pero Lytos acudes a un evento de «youtubers»

Lytos: Y estoy encantado. No me importa. Llevo viajando desde muy joven por todo el mundo y sé que de todo se aprende. Primero, porque con Tubecon tengo la posibilidad de volver a ver a mis amigos. Y, no lo voy a negar, este tipo de eventos son muy buenos para nosotros desde un punto de vista profesional porque te valen para hacer contactos. Además, ¡vamos a ver a nuestros seguidores! ¿Qué más quiero?

¿Qué nos encontramos en vuestros canales de Youtube?

Breifr9 - INMA FLORES

Breifr9: Todo lo que me apasiona. Ahora mismo tengo varias series en el canal. Una es de exploración urbana, de sitios abandonados en los que cuento qué eran y por qué están así. La otra serie, con la que estoy empezando ahora con mucha ilusión, es de contar historias. La verdad es que no sabía que a la gente les iba a gustar tanto.

Lytos: Canciones, reflexiones, actuaciones en directo... Todo lo que hago lo intento compartir.

Breifr9, tú canal ha tenido un gran cambio en los últimos meses. ¿Por qué?

Breifr9: No tiene nada que ver el contenido de ahora con lo que hacía hasta hace muy pocos meses. Llevo en Youtube desde 2009 y he estado todos estos años subiendo juegos de Minecraft y GTA. Como todo el mundo, supongo, hay cosas que con el tiempo te aburren y ya no tenía ilusión. No podía seguir haciendo ese mismo contenido para mis suscriptores porque sentía que engañaba. Entonces, en verano publiqué un vídeo –«Adiós Minecraft»– y decidí dejarlo. Ya no hago nada de videojuegos.

¿Y te ha pasado factura?

Breifr9: Sí. Tenía 650.000 suscriptores solo por Minecraft. Entonces, caí en picado. El problema es que justo unos meses antes de ese cambio empecé a ser autónomo. Me vi con el agua al cuello porque pagaba más de cuota de autónomo que lo que generaba (poco más de 100 euros al mes). Y me vi a punto de dejarlo. Ha sido el único momento en el que me he planteado, hasta ahora, dejar Youtube, que empecé porque me gustaba sin saber que podía cobrar por ello.

Pero es evidente que no lo dejaste

Breifr9: ¡No! Pero poco me faltó. Me gustaba lo que hacía pero tenía pérdidas y encima el tiempo que le dedicaba a los vídeos debería estar dedicándoselo a los estudios... «¿Qué hago?» Así que decidí pensar en positivo. Estaba en el fondo del pozo así que ya solo podía ir a mejor. Empecé con los vídeos de sitios abandonados y di el «pelotazo». Con los videojuegos, tenía unas 40.000 visitas que cayeron a 9.000 por vídeo tras dejar ese contenido. Con el primer vídeo de sitios abandonados volví a subir y el primero llegó a las 130.000.

Así que los «youtubers» sois autónomos. ¿Salen las cuentas?

Breifr9: En mi primer mes gané 24 euros haciendo vídeos diarios.

Lytos: Es muy difícil en España ser autónomo. Este país no te pone facilidades. Al principio es inviable darte de alta. ¿Cómo puedes facturar por ganar tan poco? De hecho, recuerdo que en mi primer año y medio en Youtube, no llegué ni al Salario Mínimo Profesional. A ello, hay que sumarle otro problema. Yo, en Mallorca, he estado con muchos gestores y nadie sabe cómo se regula nuestra actividad. Además, Youtube es una empresa extranjera. Entonces, ¿cómo se hace la declaración? Porque si cobro del extranjero, ¿por qué tenemos que pagar IRPF? Hay que regularizarlo.

lLytos - INMA FLORES

Con lo bonita que parece vuestra vida desde fuera que incluso muchos jóvenes dicen ahora que quieren ser «youtubers»

Lytos: Quienes piensen que ser «youtuber» es muy fácil, porque es solo cuestión de ponerse delante de una cámara y hablar, que se pongan a estudiar o a dedicarse a otra cosa. En mi caso, Youtube exige mi vida. Un vídeo que ves en mi canal de tres minutos me ha llevado seis meses de preparación. Yo me encargo de todo: música, guión, grabación, edición...

¿Alguna queja de Youtube?

Breifr9: Como plataforma. Tiene muchos problemas técnicos que no puede permitirse.

Lytos: Es verdad que a nivel técnico tiene muchos errores. Si Youtube es una plataforma profesional, no puede permitírselos. Pero también hay más. Creo que Youtube debería ofrecer una mayor transparencia a nivel monetario. Si queremos que se profesionalice de verdad, debería haber conceptos más detallados para saber con exactitud de qué y cómo vienen tus ingresos. Aunque las herramientas han mejorado mucho, no es suficiente. Y, por otro lado, debería ser más transparente. Por ejemplo, no sabemos cómo funcionan los algoritmos o si los cambian. ¿Por qué no sabemos si beneficia más a un vídeo de 3 minutos que a uno de 10? Y, me gustaría, como ya está pasando en EE.UU., que Youtube haga una separación. Está muy bien que cualquiera pueda tener un canal y se favorezca la creatividad de todos pero también está dando la oportunidad de que cualquiera suba vídeos como quieran. Hay muchos parásitos que suben lo que sea por ganar visitas o dinero y encima Youtube los pone en el número uno de Tendencias. Así es como el término «youtuber» empieza a tener una connotación negativa, que es lo que está pasando en parte ahora. Quienes tengan un canal como hobby deberían ir por un lado y, por otro, los que realmente nos estamos profesionalizando. Por eso, la idea de Youtube Red es buena.

YoutubeRed es muy interesante pero en España, si llega, costará que triunfe, ¿no creéis?

Lytos: También nosotros tenemos que presionar. Lo mismo en dos años la gente se conciencia y está dispuesto a pagar por consumir contenido. Antes nadie estaba dispuesto a pagar por escuchar música pero ahí está Spotify. Cuando la gente ve que el contenido es bueno, que hay un trabajo, que lo que se le ofrece es interesante, empatizan y están dispuestos a pagar.