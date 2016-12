Twitter pone en marcha el vídeo «streaming» en 360 grados para Periscope

Twitter está trabajando para incorporar a Periscope los vídeos en streaming en 360 grados y ha dado acceso a esta herramienta a un grupo selecto de tuiteros. Ellos serán quienes pongan a prueba estos vídeos en directo, que permiten al espectador girar la pantalla para disfrutar de cualquier ángulo posible.

El primer usuario en probar Periscope en 360 grados ha sido Alex Pettitt (@Alexpettitt), quien ha ofrecido a sus usuarios una vista en 360 grados de un atardecer en la costa de Florida, en Estados Unidos. Como podéis ver a continuación, la calidad no es muy alta --pensada para dispositivos móviles--, pero permitiría que la plataforma soporte este tipo de vídeos a gran escala.

Hope you guys enjoyed our first ever #Periscope360.

Want to learn how to do it too? Sign up at https://t.co/WBGpjmvOqh