La fama de El Rubius no tiene precedentes en el panorama nacional pero ni su éxito en redes sociales como Twitter le libra de perder seguidores.

Si hace un mes un tuit del famoso youtuber había batido el récord de retuits, desde finales de agosto sufrió una fuga masiva de seguidores en su cuenta de Twitter. Y es que en menos de un mes había perdido más de cinco millones y en las últimas 24 horas, más de tres.

Los rumores acerca del detonante de esa fuga de fans que ríen las gracias de El Rubius e interaccionan con los contenidos del youtuber en seguida se sucedieron. Y uno de ellos cobró fuerza: El Rubius tenía novia.

Aunque ya había empezado a notar cómo flaqueaba su cuenta de «followers», la fuga de seguidores parece coincidir con la fecha en la que el youtuber anunció en Twitter que tenía novia desde hacía unos meses, algo que no habría gustado a sus fans.

También se comentaba que su cuenta de Twitter podía haber sido objeto de un hackeo, algo no tan sorprendente teniendo en cuenta que ya sufrió uno anteriormente.

La espantada, que desde el 27 de agosto provocó que su cuenta de Twitter descendiese desde los 7,4 millones de seguidores a los 490.000 —la cifra más baja alcanzada antes de recuperar a sus «followers»— parece haber tocado a su fin.

Cada vez que me meto en twitter me deprimo mas xDDD -4 millones y bajando. TWITTER WTF U DOIN pic.twitter.com/VRfX9xxQxR

A lo mejor he viajado en el tiempo y estoy en 2014 y no me he dado cuenta?