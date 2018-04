Zuckerberg admite que sus propios datos fueron utilizados por Cambridge Analytica

Actualizar

21.00 Termina la comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso de Estados Unidos. En el aire quedan varias preguntas, como cuál es el alcance real del escándalo Cambrigde Analytica, hasta qué punto Facebook monitoriza la actividad de personas que no son usuarios de esta red social, el grado de responsabilidad de la plataforma en que se utilizaran tal cantidad de datos y qué piensa Zuckerberg acerca de una regulación específica de los anuncios personalizados en internet.

20.52 «Amas a Estados Unidos, lo sabemos», le ha espetado el congresista Duncan, ofreciéndole después una Constitución a Zuckerberg para que incluya la Primera Enmienda (que proclama la libertad de religión, la libertad de expresión, de prensa y de reunión) en sus términos de Facebook.

20.24 Zuckerberg ha logrado evitar una discusión a fondo sobre nuevas regulaciones que podrían obstaculizar la capacidad de Facebook de vender anuncios adaptados a los perfiles de los usuarios. «Es inevitable que haya una cierta regulación» de las empresas de internet, ha afirmado, pero sin dar mucho más detalle.

20.16 «Creo que GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entra en vigor en mayo) en general va a ser un paso muy positivo para internet», ha afirmado Zuckerberg. Sin embargo, su compañía es una de las grandes tecnológicas que aún suspende esta nueva normativa.

20.02 El CEO de Facebook asegura que unas 200 personas se dedican a revisar los contenidos que puedan estar relacionados con terrorismo.

19.37 Facebook, tal y como ya se había señalado por parte de los medios, trabajó con empresas intermediarias de datos hasta hace muy poco. Zuckerberg lo defiende como una «práctica publicitaria estándar de la industria».

19.27 Uno de los congresistas insiste en el rastreo de Facebook de sus usuarios incluso cuando éstos se dan de baja en el servicio. «En cuanto a la seguridad, puede que haya asuntos específicas sobre cómo usas Facebook, incluso cuando no estás conectado, de las que hacemos un seguimiento para asegurarnos de que no estás abusando del sistema», ha contestado Zuckerberg.

19.23 «No recolectamos información grabada de su smartphone», ha afirmado Zuckerberg, precisando que solo se recoge un audio cuando se publica un vídeo, pero que no lo utilizan para segmentar la publicidad. La teoría de que los dispositivos tecnológicos «espían» a sus dueños es una cuestión que sobrevuela Estados Unidos desde hace un tiempo.

19.11 «¿Dónde están mis datos?», ha preguntado uno de los congresistas que ha admitido tener cuenta en Facebook. «Todo lo que le puedo decir es que investigaremos a fondo», ha respondido Zuckerberg.

19.00 Como ya reseñó en el Senado, la estrategia que seguirá Facebook para que no se produzca de nuevo el fenómeno de las «fake news», será identificar a los creadores de contenido político y su ubicación.

18.44 Zuckerberg admite que se toma información de gente que no está en Facebook por motivos de seguridad. «Tú puedes eliminar tu información en Facebook, ¿pero cómo lo hacen estas personas que no tienen cuenta?», ha preguntado uno de los congresistas.

18.26 «Facebook funciona por la confianza de sus usuarios», ha afirmado el CEO de la red social, que ha recalcado la ingente cantidad de personas que «todos los días comparten imágenes y contenido» en esta plataforma.

18.20 El creador de Facebook admite que desde la compañía de ofreció personal de «apoyo de venta» a Trump y Clinton para impulsar sus candidaturas a la Presidencia de Estados Unidos en 2016, pero asegura que fueron tratados de la misma forma y que no hubo ningún tipo de favoritismo.

18.12 Zuckerberg asegura que, una vez que el usuario pide ser eliminado de Facebook, la compañía borra los datos pasado un tiempo, por si la persona quisiera volver a la plataforma.

18.10 «Este es un modelo común», ha asegurado Zuckerberg al ser preguntado si su sistema de negocio es algo que se repite en las empresas tecnológicas de Silicon Valley, una defensa que se esperaba saliese entre las preguntas de los congresistas.

18.08 «¿Recogen datos de gente que no está en Facebook?», ha preguntado una de las congresistas. Zuckerberg ha dudado, afirmando que no está seguro. Ha admitido que se recolecta información médica, pero recordando que la gente comparte lo que quiere de su información personal, argumento que es el pilar principal de la defensa de la plataforma.

18.05 Zuckerberg explica que intentan mantener un balance entre el negocio basado en la publicidad y cómo protegen la información de sus usuarios. «Estoy decepcionado de cómo se utilizaron los datos en el caso Cambridge Analytica», ha apostillado.

17.47 «El modelo de Facebook es la publicidad. Y usamos los datos para hacer los anuncios más relevantes», ha explicado Zuckerberg.

17.45 «Yo tomo una foto y te la doy. ¿Es tu foto o la mía? Es un concepto complicado», se ha defendido el creador de Facebook después de ser preguntado acerca de hasta dónde llega la gestión propia de la información que comparte el usuario en Facebook.

17.40 Zuckerberg ha afirmado que sus propios datos personales fueron comprometidos en el escándalo de Cambridge Analytica. Pero también ha asegurado que no tienen registros de que Rusia o China hayan usado información extraída de Facebook.

17.35 «No podemos asumir que por varios ejemplos, el sistema no funciona», ha explicado Zuckerberg en relación al contenido que censura, como los pezones o los desnudos, que han llegado a prohibir obras de arte o fotografías artísticas en esta plataforma.

17.30 «Mi última pregunta es: ¿quién nos va a proteger de Facebook?», ha afirmado ya casi fuera de tiempo una de las congresistas presentes en el Capitolio, quien ha sido especialmente crítica con las pocas garantías que la plataforma ofrece para que esos datos sean recuperados.

17.27 Zuckerberg no se pronuncia acerca de cuánto tardarán en borrar los datos de los 87 millones de usuarios de su red social que se han visto comprometidos por el robo de información. «No lo podremos saber hasta que termine la investigación».

17.25 «Varios meses», que Zuckerberg espera que no sean años, será lo que tardará Facebook en completar las auditorías después del escándalo de Cambridge Analytica.

17.20 «Hemos revisado las aplicaciones con las que hemos trabajado durante años, pero no hemos censurado a los desarrolladores», ha señalado el creador de Facebook a la pregunta de cómo la aplicación «This is your digital life» pudo recabar tantos datos. Información que luego fue utilizada por Cambridge Analytica para influir en diferentes procesos políticos, como las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 que le dieron la victoria a Donald Trump (y quien utilizó los servicios de la consultora de análisis de datos para apoyar su candidatura).

17.15 «No prohibimos nada de la campaña de Obama porque no había nada que prohibir», ha afirmado Zuckerberg tras ser cuestionado acerca de cómo utilizó el Partido Demócrata en las elecciones de 2012, donde también se utilizó Facebook para impulsar la campaña del expresidente.

17.12 «Nosotros recopilamos diferentes tipos de datos», ha afirmado el creador de Facebook en relación a si la mayoría de éstos están dirigidos a la seguridad y el uso de la plataforma o al negocio de publicidad detrás de ella.

17.05 «No tenemos un discurso censor, solo nos centramos en localizar términos relacionados con, por ejemplo, el terrorismo», ha respondido Zuckerberg acerca de cómo utilizan los algoritmos para clasificar en contenido lícito e ilítico en su plataforma.

16.58 «Los mismos controles de seguridad de Facebook estarán en todo el mundo», ha afirmado Zuckerberg al ser preguntado acerca de si el nuevo reglamento de protección de datos europeo (más restrictivo que el norteamericano) significará que habrá diferentes tipos de políticas de seguridad en la plataforma.

16.55 «Sabemos que la gente muchas veces no lee los términos de servicio, pero intentamos informarles acerca de cómo funciona. De hecho, cada vez que publicas algo, tienes una línea que te dice con quién compartes información», se ha defendido el creador de Facebook.

16.54 La comparecencia coincide con el anuncio de que la plataforma estudiará si compensa a los 87 millones de afectados por el escándalo Cambridge Analytica, tal y como lo ha dado a conocer la Organización de consumidores y Usuarios (OCU) que, junto a sus organizaciones hermanas del grupo Euroconsumers, se ha reunido este miércoles con representantes de Facebook en Bruselas para analizar el caso y obtener compromisos a favor de los consumidores por parte de la red social.

16.52 Zuckerberg asegura que se ha rastreado la influencia de Rusia en diferentes procesos políticos desde que se descubriera el fenómeno de las «Fake news» (noticias falsas) en 2016

16.51 «También aprendimos sobre una campaña de desinformación llevada a cabo por la Agencia de Investigación de Internet (IRA), una agencia rusa que ha actuado repetidamente engañosamente y ha intentado manipular personas en los EE. UU., Europa y Rusia. Encontramos alrededor de 470 cuentas y páginas vinculadas al IRA, que generaron alrededor de 80,000 publicaciones de Facebook en un período de aproximadamente dos años», ha afirmado Zuckerberg acerca de la injerencia rusa en diferentes procesos políticos.

16.47 «Había un programa mucho más extenso con la Universidad de Cambridge que incluía a otros investigadores más allá de Kogan», ha afirmado Zuckerberg en relación a que la conexión con el desarrollador de la aplicación que recabó los datos no solo se limitaba a su persona, sino a toda una comunidad de científicos de este centro universitario.

16.42 Un visiblemente nervioso Zuckerberg ha contestado que fueron conscientes de que los datos de la aplicación «This is your digital life» estaban usándose con fines prohibidos por su compañía en 2014.

16.40 «¿Cambió el modelo de privacidad para proteger sus propios datos?», ha preguntado una de las congresistas, a lo que Zuckerberg ha asegurado «no entender» la pregunta.

