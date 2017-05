Reuben Paul: el Â«hackerÂ» de 11 aÃ±os que hackea osos de peluche en vez de jugar con ellos

Boquiabiertos se quedaron los asistentes a la «International One Conference 2017», un evento sobre ciberseguridad que organiza el Centro de Ciberseguridad Nacional de Holanda (NSNC) hace solo unos días con Reuben Paul. Este niño de 11 años, fundador y CEO de CyberShaolin, demostró a los asistentes cómo consiguió hackear un simple osito de peluche conectado a internet.

«De los aviones a los automóviles, de los teléfonos inteligentes a las casas inteligentes, cualquier cosa o cualquier juguete puede ser parte del Internet de las Cosas (IoT)», advirtió el joven en La Haya ante los asistentes al evento el pasado 15 de mayo, insistiendo en la necesidad de protegerse ante los robos de información privada, como contraseñas, o de vigilancia remota para espiar a los niños a través de cualquier juguete inteligente.

What to do when you're 11 years old? Hack your bear!

Respect @RAPst4r



