Ya puedes guardar imágenes en borrador en Instagram

A menudo sucede que estás preparando un contenido para compartir en redes sociales y, de repente, surge algún tipo de imprevisto, y esta operación se debe postergar. También pasa que uno piensa que esperar a otro momento puede repercutir en una mayor visibilidad. La popular red de fotografía Instagram ha anunciado que ya permite a sus 500 millones de seguidores guardar una fotografía en borrador para poder recuperarse en otro momento.

Esta nueva funcionalidad, ya disponible en sus versiones para dispositivos móviles, permite que los usuarios, una vez retocada y editada la fotografía seleccionada con efectos, filtros, un pie de foto o la ubicación, se pueda almacenar.

Los pasos para hacerlo son bien sencillos. Únicamente hay que regresar al paso anterior de filtrar y editar y, a continuación, tocar la flecha hacia atrás de la parte superior izquierda. Y, ahí, seleccionar «Guardar borrador» que se sitúa en la parte inferior de la pantalla.

La imagen, pues, estará disponible para su publicación cuando el usuario desee desde la pestaña «Biblioteca». No obstante, la firma advierte en que caso de no editar el contenido de la publicación (etiquetas a personas, ni añades un pie de foto ni una ubicación), no se podrá guardar como borrador.

Instagram, propiedad del gigante norteamericano Facebook, continúa así mejorando el servicio como la inauguración de las cuentas múltiples, que permite que un mismo usuario pueda gestionar varios perfiles sin la necesidad de salirse de la propia aplicación. En los últimos meses, sin embargo, generó una gran controversia con su decisión de romper con el orden cronológico establecido desde los inicios de la plataforma y un tímido avance en su herramienta de publicidad.