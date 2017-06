Al Jazeera sufre un ciberataque en plena crisis entre Qatar y sus vecinos del Golfo

La televisión qatarí Al Jazeera ha sufrido este jueves un ciberataque contra sus plataformas 'online', en el marco de la crisis política en el Golfo por la decisión de Arabia Saudí y sus aliados de romper relaciones con Qatar por apoyar a grupos terroristas y favorecer los intereses de Irán.

Con una breve nota publicada en Internet, la cadena panárabe ha aclarado que este ataque informático «no ha comprometido» su red 'online'.

«Las web y plataformas digitales de Al Jazeera están bajo continuos y sistemáticos intentos de 'hackeo' que están ganando intensidad y adoptando diversas formas», ha denunciado.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjDpic.twitter.com/ZlBBEpTDf6