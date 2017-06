Facebook, YouTube y Apple se acercan al misterio de Hollywood

En la Meca del cine saben perfectamente cómo estirar el chicle de las fórmulas que funcionan en taquilla y en televisión. Hollywood son nueve simples letras, pero encarnan un mundo lleno de glamour, de entretenimiento, de magia. Y también de dinero. Mientras que en Silicon Valley surgían las empresas destinadas cambiar el futuro, la ciudad de los sueños se frotaba las manos con su especializad. Pero, ahora, empresas como Apple, YouTube y, ahora, Facebook están dispuestas a hacer negocio también ahí. Una simbiosis que puede dar mucho juego en los próximos tiempos.

Aunque todavía no se puede aplaudir el éxito de las producciones de las firmas «techies», su visión se centra, al igual que lo hiciera Netflix primero y luego HBO, en ofrecer una puerta al consumo de contenidos a través de internet. YouTube, conocida plataforma de videos, pensó en un canal basado en un modelo de suscripción, YouTube Red, en donde se ofreciera contenidos en forma de series propias. Hasta unos cuarenta títulos diferentes, aunque no ha logrado cuajar entre los usuarios.

Apple, que de distribución sabe algo y si no recuerden la fórmula iTunes de vender canciones sueltas por un pequeño pago, también se ha apuntado a la producción propia. El gigante californiano quiere rascar parte del negocio del video. Y, para ello, ha fichado incluso a altos ejecutivos de la productora Sony Pictures, Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, responsables de series como «Breaking Bad», una de las más exitosas de la última década. «Planet at the Apps» es el primer título propio con el que iniciarse en la competición contra Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Se trata de un programa sobre desarrolladores de aplicaciones presentado por Jessica Alba.

El último en descubrir sus cartas ha sido Facebook, aunque aún no ha confirmado estrategia ni productos. Según «Wall Street Journal», la multinacional americana mantiene conversaciones con Hollywood con el objetivo de producir programas de televisión de calidad para la red social, con una programación que podría presentarse a finales de verano.

La idea es apuntar a un tipo de consumidor joven, entre los 13 y 34 años, altamente consumidor de contenidos en video a través de internet. Para ello, la red social está dispuesta a invertir alrededor de 3 millones de dólares por episodio. Sin embargo, la multinacional no se ha pronunciado al respecto. En principio, se supone la empresa presentará sus episodios de manera tradicional, uno a la semana, por ejemplo, de manera que no seguirá el ejemplo de plataformas como Netflix, que estrena a la vez la temporada entera. Los ingresos por publicidad serán, de nuevo, la clave de este asunto.