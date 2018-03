Facebook y Cambridge Analytica: 10 claves para entender el escándalo del robo de datos

¿Cómo se ha destapado?

Christopher Wylie - REUTERS

Este fin de semana, The Guardian y The New York Times publicaron sendos reportajes en los que se hacía público el escándalo apoyándose en el testimonio de Christopher Wylie, un experto en datos, exempleado de Cambridge Analytica, quien afirmó: «Logramos recolectar millones de perfiles de Facebook para construir modelos que nos permitieran explotar lo que sabíamos acerca de los usuarios para apuntar a sus demonios internos. Esa fue la visión que tuvo la compañía desde su creación».

Se da la circunstancia de que Facebook sabría de este hecho desde 2015, pero no ha sido hasta ahora cuando ha cortado relaciones con Cambrige Analytica (a pesar de que sostiene que le pidió que eliminara los datos cuando se enteró del uso político que los estaba dando).