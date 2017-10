Facebook ha anunciado una nueva función que permitirá que sus usuarios puedan comprar comida a domicilio sin salir de su página web. Para ello, explica The New York Post, el gigante tecnológico dispondrá de los servicios de entrega de otras compañías –GrubHub, EatStreet, Delivery.com, ChowNow, Olo (asociada con Amazon)– o, directamente, de los de cadenas de restaurantes como Chipotle Mexican Grill o Five Guys.

De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente de la compañía, Alex Himel, el objetivo es simplificar los pedidos de comida a domicilio, una tendencia en auge en los últimos años. «La gente entra en Facebook para ver qué comer leyendo acerca de los restaurantes de su ciudad y viendo qué opinan sus amigos de ellos», ha expresa Himel, quien ha añadido: «Así que queremos hacer el proceso aún más sencillo». Además, se trata también de una forma de retener a los internautas en la página durante más tiempo.

Este nuevo servicio, en cuyo desarrollo se trabaja desde hace un año, permitirá que los usuarios hambrientos accedan a una lista de los restaurantes que hay disponibles en su zona, así como de los menús que se ofertan. El funcionamiento es simple: después de elegir el local y el método de entrega, los usuarios podrán examinar con detenimiento la oferta culinaria y seleccionar qué quieren sin salir del sitio web de Facebook.