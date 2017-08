En Facebook hay cuatro tipos de usuario de acuerdo a su manera de interactuar, segÃºn un estudio

Un reciente estudio publicado por la «Internationa Journal of Virtual Communities and Social Networking» concluye que en Facebook se pueden encontrar cuatro tipos de usuario acorde a su personalidad: el sociable, el cotilla, el «pregonero» y el «selfies».

Para este análisis, utilizaron 48 preguntas que repartieron entre los participantes y que incluían respuestas como «Facebook es una fuente de estrés» o «es una manera de lograr ayuda inmediata».

Lo que alude a otro estudio sobre los usuarios de la red social de Mark Zuckerberg que sacó como resultado de la investigación que las personas utilizan Facebook para odiar. Estas conclusiones se deben a los datos arrojados tras un análisis en que las personas que utilizan Facebook sienten rechazo hacia una gran parte de las publicaciones de política que utilizan la red, así como al exceso de información que comparten.

Este informe tiene cierta relación con una de las cuatro personalidades mencionadas, la cotilla, por lo que el odio y el sentimiento frecuente de molestia hacia otros usuarios puede ser apagado, pero no lo hacen por mera intención de saber qué hacen dichas personas con su vida.

Sociable

El usuario sociable es el que construye relaciones y utiliza la plataforma para fortalecerlas. La red social es una extensión de lo que vive en su día a día. Tiende a realizar peticiones de amistades a personas que no ha visto desde hace tiempo, como las amistades del colegio y tiene la iniciativa de conocer gente nueva.

Suelen comentar con frecuencia las publicaciones de los amigos de su red, como síntoma de atención hacia ellos, que se percata de su presencia y no les olvida.

Cotilla

Las personas conectadas en la red soial consideradas como cotilla sienten la obligación de estar en Facebook. Lo contradictorio con esta tipología es que no tienden a compartir información personal o interactúan con las publicaciones de otros usuarios. Simplemente, pasan gran parte de su tiempo viendo las novedades de los demás y sienten que deben están conectados para mantener al día.

Pregonero

Son usuarios que no les importa el nivel de interacciones que causen sus publicaciones, pero comparten opiones para todo y tienen la necesidad de no quedarse callados. Sin embargo, no tienen como costumbre compartir temas de índole personal, pero sí harán uso de las publciaciones para invitar a los usuarios de su red a eventos o información que creen de manera determinante que es trascendental conocer.

Selfie

Los «selfies» utilizan Facebook para compartir imágenes en un primer plano sobre sí mismos o con amigos a los que etiquetar. Su personalidad como usuario de la red social se asemeja mucho al del sociable en términos de interacción, ya que publican fotos, vídeos o comentar. Sin embargo, les gusta atraer la atención centrada sobre sus personas porque necesitan de la aprobación de la red. Para ellos, no es suficiente con hacerse la foto, tienen la necesidad de que otros la vean.