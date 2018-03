Estas son las 4 medidas que promete Facebook para que no vuelva a ocurrir una violación de datos La multinacional estadounidense avanza una auditoría interna para esclarecer el alcance y asegura que los únicos datos que ofrecerá «sin permiso» será el nombre, la foto y el correo electrónico de los usuarios

El escándalo que ha puesto en evidencia el control de los datos personales en Facebook ha generado un debate acerca de la información sensible que se facilita a esta y otras compañías tecnológicas. Reconocido el problema, la multinacional norteamericana ha anunciado tres medidas importantes para evitar una nueva filtración como la de la consultora Cambridge Analytica.

Investigación interna

Las principales críticas vertidas hacia la conducta de la compañía tecnológica en la gestión de esta crisis de reputación y la ocultación del problema se debe, en parte, a la falta de transparencia que ha derivado en una desconfianza no solo a este servicio sino a la mayoría de redes sociales sobre las formas de tratar los datos personales.

Esa posible dejadez en los accesos que tienen aplicaciones de terceros ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha destapado un caos muy grande dentro de la plataforma. La primera medida propuesta es poner en marcha lo antes posible una auditoría interna y una investigación sobre la situación. «En primer lugar, vamos a investigar todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información antes de cambiar nuestra plataforma para reducir drásticamente el acceso a los datos en 2014, y vamos a realizar una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa», asegura Zuckerberg.

Restricción a empresas de datos

Otra de las posibles consecuencias de este escándalo es que puede perjudicar las investigaciones académicos y, sobre todo, a empresas de analítica en medios sociales que han aprovechado la escucha activa en redes sociales y la observación de comportamientos para realizar estudios, muchos de ellos, de gran valor. Frente a ello, la postura de Facebook se ha situado, en cambio, en cerrar el grifo. Zuckerberg ha afirmado que se va a vetar a cualquier empresa «que no esté de acuerdo con este examen» y «para prevenir otros tipos de abuso». «Por ejemplo, vamos a eliminar el acceso de los desarrolladores a tus datos si no has usado su aplicación en 3 meses», señala.

Reducir los datos solicitados

Además de ello, la red social ha anunciado que reducirá los datos que una aplicación puede solicitar sin ser sometida a revisión, resumiéndolos en nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico del usuario. En caso que la «app» quiera obtener más información será necesaria una aprobación por parte de la plataforma. Para ello, está previsto que las empresas que deseen tener acceso a estos datos deberán firmar un contrato para que no puedan recabar información extra del usuario sin consentimiento previo.

Una herramienta para revocar los accesos

De cara a mejorar la privacidad, Facebook se ha comprometido en la creación de accesos directos desde donde se pueda, fácilmente, gestionarlos permisos de las diferentes aplicaciones instaladas. Así, la idea es que se va a crear una herramienta en la parte superior de las noticias con las aplicaciones que cada usuario ha utilizado para revocar los permisos de manera más rápida. Aparecerá en el panel de entrada o News Feed en la parte superior.